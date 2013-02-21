۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

جام جهانی کشتی آزاد- تهران/

صادق گودرزی برابر آمریکا به میدان نرفت/ اکبری مقابل باروفس!

صادق گودرزی آزادکار 74 کیلوگرم تیم ملی ایران در دیدار برابر آمریکا در مرحله مقدماتی جام جهانی کشتی آزاد به میدان نرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق گودرزی مرد نقره‌ای ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن که سابقه رویارویی با جردن باروفس آمریکایی را در رقابتهای جهانی و المپیک را دارد، در ترکیب تیم ملی ایران برابر آمریکا قرار نگرفته است.

گفته می‌شود دلیل این اقدام و تصمیم کادر فنی برای عدم رویارویی او با این حریف آمریکایی است زیرا پیش از این گودرزی در رقابتهای جهانی و المپیک مغلوب این آمریکایی توانمند شده بود. البته گودرزی خود برای رویارویی با باروفس لحظه شماری می‌کرد.

از دیدار صادق گودرزی و جوردن باروفس به عنوان یکی از فینال‌های این مسابقات نام برده می‌شد که با تصمیم کادرفنی ایران، این اتفاق رخ نداد.

