صادق گودرزی برابر آمریکا به میدان نرفت/ اکبری مقابل باروفس!

به گزارش خبرنگار مهر، صادق گودرزی مرد نقرهای ایران در بازیهای المپیک 2012 لندن که سابقه رویارویی با جردن باروفس آمریکایی را در رقابتهای جهانی و المپیک را دارد، در ترکیب تیم ملی ایران برابر آمریکا قرار نگرفته است.
گفته میشود دلیل این اقدام و تصمیم کادر فنی برای عدم رویارویی او با این حریف آمریکایی است زیرا پیش از این گودرزی در رقابتهای جهانی و المپیک مغلوب این آمریکایی توانمند شده بود. البته گودرزی خود برای رویارویی با باروفس لحظه شماری میکرد.
از دیدار صادق گودرزی و جوردن باروفس به عنوان یکی از فینالهای این مسابقات نام برده میشد که با تصمیم کادرفنی ایران، این اتفاق رخ نداد.
