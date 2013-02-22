به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه های پایان سال بانکها توزیع اسکناسهای نو برای تامین نیازهای مردم، سازمانها و شرکتها است که طبق برنامه ریزی بانک مرکزی، توزیع اسکناسهای نو به بازار از طریق شعب بانکهای عامل انجام می شود.

بانک مرکزی هر ساله در ایام پایان سال و با نزدیک شدن به سال جدید، برای تامین نیاز بازار یکسری اسکناس نو وارد بازار می کند، گرچه این کار در طول سال به طور مداوم انجام می شود و چرخه ورود اسکناس نو به بازار و امحاء اسکناس های فرسوده همواره اجرا می شود، اما در پایان سال ورود این اسکناس ها با حجم بالاتری اتفاق می افتد.

پیگیری‌های مهر نشان می دهد که این برنامه اسفندماه امسال هم از سوی بانک مرکزی پیش بینی و برای اجرا به بانک های عامل سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد که زمان ورود اسکناس های نو به بازار از نیمه اسفندماه سال جاری خواهد بود.

بر این اساس، قرار است بانک مرکزی شعب عرضه کننده اسکناس های نو را تعیین و طبق هماهنگی با بانک ها اعلام شود تا مردم بتوانند از طریق مراجعه به آنها اسکناس نو دریافت نمایند. افزایش عرضه اسکناس نو در روزهای پایانی سال پاسخ به افزایش نیازی است که از سوی مردم صورت می گیرد.

در اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی از طریق 60 شعبه بانکی اقدام به توزیع اسکناس نو برای تامین نیاز پایان سالی مردم کرد، بر این اساس در همان زمان 350 میلیارد ریال اسکناس نو بین مردم توزیع شد، که این رقم در سال 89 بالغ بر 150 میلیارد ریال بود که از طریق 15 شعبه بانکی انجام شده بود.