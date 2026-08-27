به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفیخانی بعد از ظهر پنجشنبه ر آیین افتتاح مدرسه خیرساز حضرت امیرالمؤمنین(ع) روستای پناهآباد بخش خرمدشت با قدردانی از خیرین و مشارکت مردم در اجرای این پروژه اظهار کرد: خیرین باید قدر این توفیق و زندگی پربرکتی را که خداوند برای آنان رقم زده است، بدانند.
وی افزود: اینکه امروز شاهد خروج یک پروژه آموزشی از مرحله کلنگزنی و ورود آن به مرحله بهرهبرداری هستیم، نتیجه مشارکت و همراهی خیرین، مردم و مجموعههای مختلف است و دیدن شادابی دانشآموزان در چنین فضاهایی، امیدبخش و ارزشمند است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با تأکید بر جایگاه کار خیر در آموزههای دینی و باورهای مذهبی عنوان کرد: اقدامات خیرخواهانه آثار ماندگاری در جامعه دارد و ساخت مدرسه و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب برای دانشآموزان، سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
صفیخانی همچنین با اشاره به نقش روحانیت و مسئولان در هدایت فعالیتهای اجتماعی گفت: حضور مؤثر روحانیت، امام جمعه و مسئولان و راهنماییهای آنان در کنار مشارکت مردم و خیرین موجب شده است چنین طرحهایی به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دولت در استان قزوین بیان کرد: در این هفته بیش از ۲۷.۱ همت پروژه اقتصادی در استان قزوین افتتاح خواهد شد که زمینه اشتغال بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم میکند.
معاون استاندار قزوین ادامه داد: این دستاوردها در شرایطی رقم خورده است که کشور در یک سال گذشته با سختیها و شرایط دشواری مواجه بوده و جنگ تحمیلی نیز مشکلات و فشارهای جدیدی را به کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان و نیروهای کشور در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: با وجود همه این دشواریها، پویایی و حرکت در کشور ادامه دارد و مردم در عرصههای اجتماعی و فرهنگی و در میدان حضور دارند.
صفیخانی تأکید کرد: فعالان اقتصادی استان نیز در این شرایط پای کار ایستادهاند و با ادامه فعالیت و حفظ تولید و اشتغال، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کشور و مقابله با فشارهای دشمن ایفا میکنند.
وی در پایان با قدردانی مجدد از خیرین، مسئولان و مردم روستای پناهآباد، بر ضرورت تداوم مشارکتهای مردمی در توسعه زیرساختهای آموزشی و اقتصادی استان تأکید کرد.
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