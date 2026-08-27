سخنان جهانگیر الماسی تحریف شده بود؟؛ حیف از سانسور آغوش پدر و دختری!

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۵ شهریور می‌توانید با شماره ۲۵۳ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ جهانگیر الماسی

جهانگیر الماسی بازیگر با سابقه‌ سینما و تلویزیون ایران، چند سالی است که کمتر در فیلم و سریال‌ها دیده شده است. او این هفته در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفت، که البته نه به واسطه بازیگری بلکه به دلیل اظهارنظری درباره‌ وضعیت مالی اش بود که بازتاب گسترده‌ای داشت.

داستان از ویدئویی آغاز شد که در یک برنامه‌ی اینترنتی با اجرای ساتیار امامی پخش شد. در این ویدئو، الماسی از شرایط دشوار معیشتی خود گفت و عنوان کرد که گاهی پول خرید غذا را ندارد و تنها هفته‌ای چهار وعده غذا می‌خورد. این اظهارات در فضای مجازی بازخورد گسترده‌ای داشت و بسیاری از مخاطبان را که او را به عنوان چهره‌ای موفق از دوران اوج سینمای ایران می‌شناختند، شوکه کرد.

چند روز بعد، الماسی در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، روایت جدیدی از ماجرا ارائه داد و تلاش کرد تا برداشت اولیه از صحبت‌هایش را اصلاح کند. به گفته‌ او، حرفش در مصاحبه‌ اصلی توصیه‌ای به کم‌خوری و نظم در وعده‌های غذایی بوده‌است اما با «چند کات» در تدوین ویدئو، جمله‌اش به شکلی کاملاً متفاوت بازنمایی شده است.

مرور این اتفاق نشان می‌دهد که اظهارات اولیه‌ الماسی مبنی بر مشکلات مالی، با توجه به جایگاه و سابقه‌ او، برای جامعه‌ هنری و عموم مردم نگران‌کننده بود. واکنش سریع او برای شفاف‌سازی و تغییر روایت به «توصیه‌ به کم‌خوری»، می‌تواند نشانه‌ای از فشارهای وارده یا پشیمانی از طرح صریح یک موضوع شخصی باشد. ضمن اینکه خودش هم در گفتگوی دوم می گوید که در چند ساعت چند هزار نفر با او تماس گرفته اند. این ماجرا، صرف‌نظر از صحت هر یک از روایت‌ها، بار دیگر توجهات را به مسائل معیشتی هنرمندان پیشکسوت و چالش‌های دنیای رسانه در بازنمایی صحیح گفتار افراد جلب کرد.

حاشیه هفته؛ حذف آغوش پدر و دختری

سال گذشته وقتی اولین بار سریال «اسباب زحمت» پخش شد در یکی از قسمت ها که سعید آقاخانی و دخترش یکدیگر را در آغوش می گیرند از این اقدام نوشتیم و آن را اتفاق مثبتی دانستیم.

نام دریا آقاخانی در تیتراژ سریال «اسباب زحمت» آمده است و از همان روزها با دسترسی به انواع شبکه های اجتماعی خیلی ها فهمیدند که دریا دختر سعید آقاخانی است. او در سریال هم در نقش دختر آقاخانی ظاهر شده است و می توان حدس زد که این کار برای نزدیکی و صمیمانه تر شدن حس نقش و فضای خانوادگی بوده است.

آن زمان‌ نوشتیم که آقاخانی از حضور دخترش به عنوان یک امتیاز دراماتیک در یکی از سکانس‌های سریال استفاده کرده است که در برخی صفحات مجازی شبکه های اجتماعی هم مورد توجه قرار گرفت؛ آنجا که طی یک سفر از تهران به شهر بسطام می رسد و می خواهد با خانواده احوال‌پرسی کند. او در این سکانس دخترش را که در سریال نقش اش را دختر واقعی اش ایفا می کند در آغوش می گیرد.

با این حال این اتفاق خوب در بازپخش سریال حذف شد و الان که دوباره سریال روی آنتن رفته است این سکانس دچار ممیزی شده‌است. حیف است که تلویزیون صحنه های خوب با حس و حال خوب را از مخاطب می گیرد.

نکته هفته؛ سخنان رئیس صداوسیما

رئیس صداوسیما این هفته در جمع خبرنگاران درباره ریزش و افزایش مخاطبان صداوسیما سخن گفت. وی در نکاتی بیان کرد: «ما در بهار ۱۴۰۱ یک کاهش مخاطب را تجربه کردیم. در پاییز ۱۴۰۱، با فتنه «زن، زندگی، آزادی» این کاهش مخاطب بیشتر شد که نشان می دهد شرایط محیطی بر صداوسیما تأثیر دارد. در شرایط جنگ، ما شاهد افزایش چشمگیر مخاطب صداوسیما بودیم.»

اظهارات پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، درباره فراز و فرود مخاطبان رسانه ملی، یک نکته قابل تأمل در خود دارد.

جبلی از یک سو می‌گوید کاهش مخاطب صداوسیما در بهار و پاییز ۱۴۰۱ تحت تأثیر «شرایط محیطی» و اتفاقات بیرونی رخ داده است. به بیان دیگر، از نظر وی بخشی از افت مخاطب را نمی‌توان صرفاً به عملکرد رسانه ملی نسبت داد و متغیرهای خارج از سازمان نیز در این روند مؤثر بوده‌اند. این گزاره فی‌نفسه قابل بررسی و حتی منطقی است.

اما همین منطق در تحلیل افزایش مخاطب صداوسیما در دوره جنگ، ظاهراً کنار گذاشته می‌شود. در آن زمان هم مولفه های محیطیِ بسیار مهم آن دوره، از جمله محدودیت یا اختلال دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باعث شد مردم بخواهند اخبار جنگ را از تنها منبع در دسترس یعنی تلویزیون ببینند و طبیعتا شبکه خبر با افزایش مخاطب بالایی مواجه شد. بعد از آن هم با بازگشت اینترنت بخشی از مخاطب تلویزیون به حالت عادی برگشت.

بنابراین اگر در زمان کاهش مخاطب، شرایط بیرونی یکی از عوامل ریزش بوده است، در زمان افزایش مخاطب نیز باید سهم شرایط بیرونی را پذیرفت.

پیشنهاد هفته؛ سرو، سپید، سرخ

اپیزود «در آسمان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی محسن بهاری، امشب پنجم شهریور پخش می‌شود و داستان دلاوری خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش را در روزهای جنگ رمضان روایت می‌کند.

این اپیزود با تمرکز بر رشادت‌ها و دلاوری‌های خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش، بخشی از حماسه این نیرو و نقش آنان در دفاع از آسمان ایران را به تصویر می‌کشد.

محسن قصابیان و علیرضا جلالی‌تبار از بازیگران این اپیزود هستند.

محسن بهاری کارگردان این اپیزود سال گذشته کارگردانی فیلم «قمارباز» را در جشنواره فیلم فجر به عهده داشت که آن فیلم بر اساس روایتی واقعی از جنگ ۱۲ روزه ساخته شده بود.

این اپیزود هم می تواند تماشایی باشد به ویژه که روایت شجاعت و ایستادگی خلبانان در جنگ های اخیر کمتر به تصویر کشیده شده است.