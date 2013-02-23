به گزارش خبرنگار مهر، پرونده شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با برگزاری مراسم پایانی این جشنواره طی روزهای 29 بهمن تا یکم اسفند، بسته شد. در این دوره از جشنواره در کنار قصهگویان ایرانی، شرکتکنندگانی از 10 کشور دیگر جهان نیز حضور داشتند. فرانسه، پرو، ژاپن، کنیا، اسپانیا، استرالیا، مالزی، سنگاپور، روسیه و پرتغال، کشورهایی بودند که قصهگویانشان در این دوره از جشنواره شرکت کرده بودند.
این جشنواره ابتدا به صورت استانی در 31 استان کشور برگزار شد و برگزیدگان این بخشها، سپس در رقابتهای منطقهای که به صورت 4 گانه در کشور برگزار شد، به رقابت پرداختند تا در نهایت به سطح ملی برسند. سومین دوره منطقهای شانزدهمین جشنواره قصهگویی در بوشهر برگزار شد. جشنواره دیگر منطقهای در استان هرمزگان برگزار شد که در آن 40 قصهگو باهم رقابت کردند. گیلان و کرمانشاه هم دیگر استانهایی بودند که جشنوارههای منطقهای این جشنواره در آنها برپا شد. در مجموع از رقابتهای منطقهای در کشور، در مجموع 50 قصهگو به مرحله نهایی راه یافتند که قرار بود در کنار قصهگویان خارجی در تبریز و در آخرین مرحله جشنواره، قصهگویی کنند.
در اولین روز رقابتهای پایانی جشنواره در تبریز، 18 قصهگو از ایران و کشورهای استرالیا، روسیه و سنگاپور به قصهگویی و رقابت پرداختند. در روز دوم هم 18 قصهگو، به رقابت پرداختند.
رقابتهای جشنواره با حضور داوران و مخاطبان اصلی قصهها که دانشآموزان مدارس بودند، برگزار میشد. سلیقه و خواستگاه مخاطبان نیز متنوع و متفاوت بود. به عنوان مثال بسیاری از مخاطبان با قصه مادربزرگ قزوینی که با لهجه شیرینی قصهگویی میکرد، ارتباط برقرار کردند. در کنار این ارتباط، قصه، قصهگوی سنگاپوری که به زبان سلیس انگلیسی و به همراه مترجم اجرا میشد، مورد استقبال زیادی واقع شد. قصهگوی سنگاپوری در بدو حضور در جشنواره، با خبر درگذشت یکی از دوستانش روبرو شد که به رغم اندوه زیاد، ترجیج داد در جشنواره بماند و به رقابت با دیگر قصهگوها بپردازد.
در کنار برگزاری جشنواره و ادامه رقابتها در مجمتع فرهنگی 29 بهمن تبریز، نشستهای تخصصی و گفتگوهایی میان مهمانان جشنواره نیز در هتل پارس تبریز که محل اقامت مدعوین جشنواره بود، نیز برگزار میشد. این نشستها در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی مانند منطقه آزاد ارس برگزار شدند. طی دو روز 20 و 30 بهمن تعدادی از قصهگوهای شرکتکننده در جشنواره نیز به مناطق مختلف رفته و در میان کودکان و نوجوانان این مناطق به قصهگویی خارج از رقابتهای جشنواره پرداختند.
سومین و آخرین روز برگزاری جشنواره پایانی در تبریز که مصادف با اول اسفند بود، از صبح تا ظهر به قصهگویی اختصاص داشت و در ساعت 20:30 شب هم مراسم اختتامیه آغاز شد که تا پاسی از بامداد روز چهارشنبه دوم اسفند ادامه پیدا کرد. غلامعلی کیومرثی، مهدی آرایی، معصومه باقری و مریم مهدوی و رکسانا خان از کشور کانادا بودند.
به این ترتیب، در بخش بازنویسی و باز آفرینی متون کهن 3 نفر برگزیده شدند. در بخش قصهگویی صوتی 4 نفر به عنوان برگزیده تقدیر شدند. 6 نفر از شرکتکنندگان نیز به عنوان برگزیدگان و تقدیرشوندگان بخش بینالملل و برگزیدگان دورههای پیشین، تجلیل شدند. 3 قصهگو هم به عنوان نفراتی که به مرحله کشوری راه یافته بودند، در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند. بخش برگزیدگان کشوری و گروه مربیان کانونی نیز 3 برگزیده داشت و بخش آزاد این جشنواره نیز دارای دو برگزیده بود.
در مراسم پایانی این جشنواره، سید صادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر اهمیت و کاربردهای طنز در انتقال مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی، از مسئولان این کانون که از برگزارکنندگان این جشنواره هستند خواست تا محور اصلی دوره هفدهم این جشنواره را طنز قرار بدهند.
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