به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، تنها یک روز دیگر تا پایان شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در تبریز مانده است.
یکی از بخشهای این جشنواره، حضور قصهگویان مختلف داخلی و خارجی در مراکز، مناطق و مدارس استان آذربایجان شرقی به عنوان نقطه پایانی این جشنواره است. به این ترتیب، این برنامهها از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد. به این ترتیب، آنه اپلیین استوارت از کشور استرالیا، پریسا مهندس سامانی از چهارمحال و بختیاری و ضحی محزون از فارس از ساعت 9 تا 11 در مدارس شهر تبریز حاضر شده و به قصهگویی پرداختند. در همین ساعات آنا صوفیا لهود از کشور پرتقال و اسماعیل ذبیحی از استان مازندران هم در پنلی دیگر، در مدارس شهر تبریز حاضر شدند.
آسیه رحمتی از خوزستان و نرجس شمس آبادی از اصفهان هم دیگر قصهگویانی هستند که امروز در منطقه آزاد ارس حاضر شده و به قصهگویی پرداختند. راجر واقان جنکینز از سنگاپور و سمیه اصحاب کهف از یزد هم از قصهگویانی بودند که کار خود را در مرند انجام دادند. برنامههای امروز حضور قصهگویان در مراکز، مناطق و مدارس با حضور نیکلاس بناونتورا از فرانسه و زهره منتظری از کرمان در شبستر به پایان میرسد. در این بخش همچنین علی مراد خرمی به سخنرانی درباره قصهگویی خواهد پرداخت.
اما برنامههایی که برای حضور قصهگویان در مناطق مختلف برای فردا یعنی آخرین روز جشنواره از ساعت 9 تا 11 صبح در نظر گرفته شده است، به این ترتیب است:
الکساندر کایماناکف از روسیه و هیوا ملکی از استان کردستان در بستان آباد
دکتر آلبرتو از پرو و تارا شیرازی از استان مرکزی در آذرشهر
آلومبه هلن نامایی از کنیا و صبری رحیمی از استان کردستان در مدارس تبریز
یاسمن رحیمی نیکو از زنجان و آرزو حقیقی از فارس در منطقه آزاد ارس
شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی فردا سهشنبه شب، اول اسفند در تبریز به کار خود پایان خواهد داد.
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