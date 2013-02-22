به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که از روز پنجشنبه آغاز شده بود بعدازظهر امروز جمعه در سالن شهید کبکانیان به پایان رسید و بعد از انجام نزدیک به 70 مبارزه که به صورت دوره ای میان کاراته کاهای هر وزن برگزار شد در پایان 17 نفر در اردو باقی ماندند. طبق برنامه این 17 کاراته کا به همراه کاراته کاهای ملی پوش اعزامی به مسابقات جهانی 2012 فرانسه می بایست دوشنبه شب در اردوی تیم ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.

اردوی بعدی تیم ملی از روز سه شنبه هشتم اسفند ماه در مجموعه ورزشی کبکانیان آغاز می شود. اردونشینان بعد از یک روز تمرین طی روزهای 9و10 اسفندماه بازهم به صورت دوره ای مبارزات انتخابی برگزار خواهند کرد و در پایان نفرات برتر به اردوی سوم راه پیدا خواهند کرد.

کاراته کاهای راه يافته به مرحله دوم اردو عبارتند از :

وزن55-کیلوگرم: وحید حسنی پور، مهدی حاتمیان و مجید حسن نیا

وزن 60-کیلوگرم: هامون درفشی پور، مجتبی یوسفی فرد، علیرضا اجدادی، مجتبی شکوهی و امیر مهدی زاده(ملی پوش مسابقات جهانی)

وزن 67-کیلوگرم: حسین سمندر، حامد زیگساری، محمد غروبی و سعید احمدی (ملی پوش مسابقات جهانی)

وزن 75-کیلوگرم: سعید حسنی پور، رضا بهرام پور، مرتضی شفائی، بهمن عسگری، سعید فرخی و ابراهیم حسن بیگی(سه کاراته کای آخر عضو تیم اعزامی به جهانی)

وزن 84-کیلوگرم: مهدی سلطانی، هادی صفیه، مازیار الهامی و علی فداکار(دو کاراته کای آخر عضو تیم اعزامی به فرانسه)

وزن84+کیلوگرم: میلاد یاری، پیمان سلطانیان، سامان حیدری، سجاد گنج زاده و ذبیح اله پورشیب(سه کاراته کای آخر عضو تیم اعزامی به فرانسه)