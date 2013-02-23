قسمتي از بزرگترين ديوار گلي جهان خراب شد/ خطر دسترسي آسان به شهر تاريخي دارابگرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرباستانی دارابگرد از کهن ترین شهرهای ایران وجهان محسوب می شود این شهر در جنوب شهر فعلی داراب ودر میان دشت وسیع وحاصلخیز هشیوار قرارگرفته است.

سابقه شهرباستانی دارابگرد به اوایل عصرهخامنشیان می رسد و در تاریخ اساطیری ایران بنای این شهربه داراب شاه پسراسفندیار هشتمین پادشاه کیانی ایران نسبت داده شده که در ادبیات پهلوی - اسلامی از او به عنوان داریوش بزرگ یاد می شود.

ساختار شهر به صورت مدور است وگفته شده الگوی آن پادگانهای مدور آشوریان قدیم بوده است بنای شهر دارابگرد به عنوان اولین شهر مدور در فلات ایران زمین مورد استفاده سازندگان شهرهای مهمی مانند هترا وتیسفون قرار می گیرد.

جاده اي كه ديوار گلي شهر را تخريب كرده است

پیرامون شهر دارابگرد دیوار گلی عظیمی به صورت مخروطی ساخته بودند که قاعده آن بیش از 10 متر و ارتفاع آن نیز بیش از هشت متر وطول آن بیشتر از شش کیلومتر بوده که از این بعد بزرگترین دیوار گلی جهان محسوب می شود و دیوار آن با گذشت قرنها وفرسایش فراوان عظمت واستواری خود را حفظ كرده است.

همچنین خندق عظیمی پشت دیوار شهر حفر كرده بودند که دسترسی به شهر را برای مهاجمان فوق العاده دشوار می ساخته است.

شهر دارابگرد دارای چهار دروازه در چهار جهت اصلی است که مهمترین آنها دروازه غربی مشهور به دروازه استخر ودروازه شرقی به نام دروازه خورشید بوده از دو دروازه شمالی وجنوبی برای ورود وخروج آب استفاده می شده وشهر دارای یک سیستم آبرسانی کامل بوده است.

دسترسي آسان به مركز شهر تاريخي توسط جاده

در مرکز شهر دوقله نمکی کم ارتفاع قرار دارد که بر بالای قله بزرگتر کاخ اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی قرار دارد.

شهر دارابگرد در دوره هخامنشیان مهمترین ناحیه آبادان شرق فارس بوده ودر دوران اشکانیان دارای حکومت نیمه مستقل بوده نام آخرین امیر دارابگرد در عصراشکانیان بگفته محمدبن جریر طبری مورخ مشهور قرون سوم و چهارم هجری قمری، پیری یا تیری بوده این شهر در دوره ساسانیان به عنوان مقر اردشیربابکان سرسلسله ساسانی اهمیت زیادی می یابد وحکومت آن در تمام طول دوران ساسانی در اختیار شاهزادگان ودرباریان بوده است همچنین ضرابخانه بزرگی در دارابگرد دائر بوده که تا دوران آل بویه فعال بوده است.

شهر دارابگرد یکی از پنج کوره مهم ساسانی بوده وشهرهای بزرگی چون فسا، جهرم، نی ریز، استهبان وایج تابع آن بوده این شهر تا قرن پنجم هجری قمری آبادان بوده وجغرافی دانانی مانند ابن حوقل، استخری، جیهانی، مقدسی ازآبادانی ورونق شهر دارابگرد محصولات فراوان آن وتوابع این شهر سخن گفته اند دارابگرد در دوره شبانکاره به عنوان پایتخت این سلسله انتخاب میشود واهمیت بسیار می یابد وسرانجام دراواخر سده پنجم هجری قمری حملات سلاجقه دچار آسیب شدید شده ویران می شود.

اما اكنون خبر رسيده كه به دلايل نامشخص جاده اي از ميان شهر تاريخي كشيده شده و باعث تخريب قسمتي از ديوار و دروازه شهر شده است.

دبیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان داراب در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: چند روز قبل به دلایل نامشخص بوسیله یک گریدر، جاده ای از جانب غربی شهر کشیده شده که با عبور از میان خندق وتخریب قسمتی از دیوار و دروازه تاریخی شهر وارد حریم اصلی شهر شده و تا مرکز آن امتداد می یابد.

محمدباقرمهاجر افزود: هیچ اقدامی در ممانعت از این کار صورت نمی گیرد ومشخص نیست توسط چه کسانی این اقدام نادرست انجام شده ودلایل این اقدام چه بوده و بایدتوجه داشت این کار علاوه برتخریب قسمتهائی از خندق ودروازه ورودی شهر زمینه دسترسی آسان به مرکز شهرباستانی دارابگرد را فراهم میسازد وظاهرا هدف ازاین کار همین موضوع بوده است.

وي ادامه داد:‌ با توجه به عدم حفاظت از شهر، این جاده میتواند مورد استفاده سارقین آثار تاریخی وفرهنگی قرار گیرد وطبعا با تسهیل در رفت آمد اتومبیل به درون شهر امکان خروج آسان اشیاء فراهم میشود و ناخواسته زمینه این کار فراهم شده وضروری است مسئولان میراث فرهنگی این تخریب را پیگیری ودلایل آن را مشخص كنند.

مهاجر اظهار داشت: پیش از آن ورود به شهر برای وسایل نقلیه آسان نبود وبازدید کنندگان عموما پیاده وارد شهر میشدند اما با احداث این جاده امکان ورود هرنوع وسیله نقلیه فراهم می شود که این موضوع سبب خسارات بسیاری به این شهر مهم باستانی خواهد شد.

دبیرانجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان داراب بيان كرد: با توجه به اینکه به دلیل کمبود امکانات میراث فرهنگی ازاین ناحیه باستانی ومهم حفاظت مناسبی صورت نمی گیرد وبارها کاوشهای غیرمجاز در آن صورت گرفته که آثار آن در شهر وبربالای قله مرکزی به خوبی دیده می شود ضروری است مسئولان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری راهکار مناسبی برای حفاظت از این اثرتاریخی منحصربه فرد بعمل آورده و مانع صدمه بیشتر به این شهر شوند در این مورد انجمن دوستداران میراث فرهنگی آماده همکاری با مسئولان میراث فرهنگی به ویژه سازمان استان فارس هستند.

تحقيقات و بررسيهاي خبرگزاري مهر نشان مي دهد كه راه و شهرسازي در اين منطقه هيچگونه عملياتي را تعريف و اجرا نكرده اما هنوز عوامل اين اقدام مشخص نيستند.