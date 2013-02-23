به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سرویس بین‌المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی (ISAAA)، در سال 2012 افزایش بی‌سابقه 100 برابری در کشت محصولات تراریخته از 1.7 میلیون هکتار در سال 1996 تا 170 میلیون هکتار در سال 2012 حاصل شد، این مساله نشان می‌دهد که محصولات تراریخته سریع‌ترین فناوری پذیرفته شده در تاریخ کشاورزی به دلیل مزایای این نوع محصولات است.



در طول سال‌های 1996 تا 2012 میلیون‌ها کشاورز در 30 کشور جهان بیش از 100 میلیون تصمیم فردی برای کشت بیش از 1.5 میلیارد هکتار اتخاذ کردند که این امر مزایای اقتصادی، زیست محیطی و پایداری محصولات تراریخته را ثابت می‌کند.



دو کشور جدید سودان با پنبه تراریخته مقاوم به آفات و کوبا با ذرت تراریخته مقاوم به آفات در سال 2012 برای اولین بار به کشت محصولات تراریخته پرداختند. کشورهای آلمان و سوئد نتوانستند سیب‌زمینی تراریخته موسوم به "آمفلورا" را کشت کنند؛ چرا که از عرضه این محصول تراریخته به بازار جلوگیری شد. کشور لهستان نیز به دلیل محدودیت‌های قانونی به کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات ادامه نداد.

از 28 کشوری که در سال 2012 به کشت محصولات تراریخته پرداختند، 20 کشور در حال توسعه و 8 کشور صنعتی بودند. در مقایسه با سال 2011 تعداد 19 کشور در حال توسعه و 10 کشور صنعتی مبادرت به کشت محصولات تراریخته کردند.



در سال 2012 رکورد 17.3 میلیونی کشاورزان تولید محصولات تراریخته با رشد قابل توجه بیش از 90 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که این آمار متعلق به کشاورزان خرده‌پا از کشورهای در حال توسعه بوده‌اند.

کشاورزان در پرهیز از شرایط ریسک استاد هستند اما در سال 2012 حدود 7.2 میلیون کشاورز خرده‌پا در چین و 7.2 میلیون کشاورز دیگر در هند کشت تقریبی 15 میلیون هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات را به دلیل مزایای قابل توجه این محصول انتخاب کردند.



برای اولین بار درسال 2012 کشورهای در حال توسعه با 52 درصد از سطح زیر کشت محصولات تراریخته از کشورهای صنعتی با 48 درصد سطح زیر کشت جهانی جلو زدند. در سال 2012 نسبت رشد محصولات تراریخته در کشورهای در حال توسعه (در حدود 11 درصد یا 8.7 میلیون هکتار) در مقابل کشورهای صنعتی (3 درصد یا 1.6 میلیون هکتار) حداقل 3 برابر سریع‌تر و 5 برابر بیشتر بود.



محصولات تراریخته دارای بیش از یک صفت بهبود یافته (ژن‌های هرم‌بندی شده) از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در سال 2012 میلادی 13 کشور محصولات تراریخته را با 2 یا چند صفت به زیر کشت بردند که از این میان 10 کشور درحال توسعه بودند.

در این سال 43.7 میلیون هکتار یا بیش از یک چهارم سطح زیر کشت محصولات تراریخته در دنیا به گیاهان تراریخته دارای 2 یا چند صفت بهبود یافته اختصاص یافت.



برای چهارمین سال پیاپی برزیل موتور توسعه کشت محصولات تراریخته در جهان بود. این کشور بیش از هر کشور دیگری سطح زیر کشت محصولات تراریخته خود را به طور موثری به میزان 6.3 میلیون هکتار (بیش از 21 درصد) نسبت به سال 2011 افزایش داد و به رکورد کشت 36.6 میلیون هکتاری محصولات تراریخته رسید.



وضعیت آمریکا و کانادا در زمینه تولید محصولات تراریخته



آمریکا با سطح زیر کشت بیش از 69.5 میلیون هکتار و با متوسط 90 درصد تمام محصولاتی که نوع تراریخته آن در آمریکا وجود دارد همچنان در صدر کشورهای تولید ‌کننده محصولات تراریخته دنیا قرار دارد. تاثیر خشکی در سال 2012 در آمریکا بر روی ذرت 21 درصد و در سویا 12 درصد، کاهش در تولید این محصولات را به دنبال داشت.

کانادا نیز به رکورد 8.4 میلیون هکتاری کشت کلزای تراریخته دست یافت. در سال 2012 بیش از 97.5 درصد سطح زیر کشت کلزای کانادا تراریخته بود.



افزایش درآمد هند از تولید تراریخته ها



هندوستان رکورد 10.8 میلیون هکتاری کشت پنبه تراریخته دارای ژن Bt مقاوم به آفات را ثبت کرد. 93 درصد کل پنبه‌های هندوستان در سال 2012 تراریخته بود. درحالی است که در کشور چین 7.2 میلیون کشاورز کوچک حدود 4 میلیون هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات را کشت کرد.

در هند 80 درصد زمین‌های کشاورزی زیر کشت پنبه به کشت پنبه تراریخته با متوسط 0.5 هکتار برای هر کشاورز اختصاص داشت. هندوستان درآمد کسب شده از محل کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات را معادل 12.6 میلیارد دلار در بازه زمانی 2002 تا 2011 افزایش داد. در سال 2011 میزان درآمد این کشور از تولید محصولات تراریخته بالغ بر 2/3 میلیارد دلار شده است.



4 کشور پیشرو تراریخته در آفریقا



آفریقا به پیشرفت‌های خود در کشت محصولات تراریخته در این سال ادامه داد. آفریقای جنوبی سطح زیر کشت محصولات تراریخته را به 9/2 میلیون هکتار افزایش داد و سودان نیز به آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و مصر پیوست تا مجموع کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته در آفریقا به 4 کشور افزایش یابد.



رقابت کشورهای اروپایی برای تولید محصولات زراعی



پنج کشور عضو اتحادیه اروپایی به رکورد 129 هزار و 71 هکتاری کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات دست یافتند که 13 درصد بیش از سال 2011 بود. از میان این 5 کشور اسپانیا با کشت 116 هزار و 307 هکتار ذرت تراریخته مقاوم به آفات، 20 درصد بیش از سال 2011 پیشتاز بود.



کاهش 480 میلیون تنی آفت کشها با توسعه تراریخته



محصولات تراریخته بین سال‌های 1996 تا 2011 از راه‌های زیر به امنیت غذایی، تولید پایدار و تغییر آب و هوا کمک کرده‌اند:

افزایش تولیدات زراعی به ارزش 2/98 میلیارد دلار



تامین محیط زیست بهتر از طریق کاهش مصرف 473 میلیون کیلوگرم ماده موثر حشره‌کش‌های شیمیایی



کاهش تولید 1/23 میلیارد کیلوگرم گاز کربنیک تنها در سال 2011 که معادل حذف حدود 10.2 میلیون اتومبیل از جاده‌ها است



حفظ تنوع زیستی از طریق صرف‌جویی در کشت 108.7 میلیون هکتار زمین



کمک به رفع فقر از طریق کمک به بیش از 15 میلیون کشاورز خرده‌پا و بیش از 50 میلیون خانواده‌های تحت پوشش این کشاورزان که جزو فقیرترین مردم جهان محسوب می‌شوند



چشم‌انداز آینده

اگرچه استفاده از محصولات تراریخته امروزه به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود اما انجام عملیات زراعی خوب مانند تناوب و مدیریت مقاومت برای محصولات تراریخته نیز همچون محصولات غیرتراریخته ضروری هستند.



فقدان مقررات نظارتی ایمنی زیستی دانش بنیان، قابل پیاده کردن و ارزان قیمت در مورد محصولات تراریخته همچنان به عنوان محدودیت اصلی توسعه محصولات تراریخته در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می‌شود. برای استفاده از فواید این فناوری توسط کشورهای کوچک و فقیر در حال توسعه، به مقررات نظارتی اطمینان بخش، جدی که در عین حال طاقت فرسا، شاق و گران نباشد نیاز است.



در حال حاضر ارزش جهانی بذرهای تراریخته در سال 2012 به تنهایی 15 میلیارد دلار تخمین زده شده است.



با توجه به اینکه بیشتر محصولات اساسی که در بازار تجاری هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارند تراریخته هستند پیش‌بینی می‌شود که آهنگ رشد سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سال‌های آتی به کندی خواهد گرایید.