اعلام نتایج قطعی انتخابات نظام پزشکی تهران/افزایش 20 درصدی مشارکت

دکتر مراد هاشم زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح نتایج ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی در تهران اشاره کرد و گفت: نتایج آرای انتخابات نظام پزشکی در شهرستانها نیز تا پایان امروز اعلام خواهد شد.

دکتر علیرضا زالی با 1917 رای، ‌دکتر علی فتاحی با 1095 رای، دکتر علی اصغر پیوندی با 1064 رای،‌ دکتر محمد حسین بدخش با 946 رای، دکتر ایرج خسرونیا با 926 رای،‌ دکتر حسن هویدا با 904 رای،‌ دکتر محمد مهدی حفیظی با 869 رای، دکتر احمد شجاعی با 760 رای، دکتر محمد مهدی قیامت با 664 رای و دکتر گلمکانی با 615 رای بیشترین آراء را در گروه پزشکان به خود اختصاص دادند.

به گفته هاشمی زهی، محمد صاحب الزمانی در گروه علوم آزمایشگاهی، ‌علی یزدانی و کاوه سیدان در گروه دندانپزشکی،‌ حمید خویی و خیرالله غلامی در گروه داروسازی، معصومه آباد در گروه مامایی و مرتضی حیدری در گروه لیسانسیه‌های پروانه دار نیز بیشترین آراء را کسب کرده اند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی ادامه داد: کل آرای اخذ شده در تهران حدود 7 هزار رای است که نسبت به دوره گذشته 20 درصد افزایش در مشارکت گروههای مختلف پزشکی داشته‌ایم.

هاشمی زهی همچنین از دست اندرکاران اجرایی و رسانه‌ها در برگزاری پرشور این دوره از انتخابات نظام پزشکی تشکر کرد و گفت: از دولت نیز تشکر می‌کنیم چرا که وزارت بهداشت اقدامات اجرایی برگزاری انتخابات را بر عهده داشت.