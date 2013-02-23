جامعه از توزیع نامتعادل امکانات رنج می برد/ مدیران نقدپذیر بهترینند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدآریایی نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در ملایر اظهار داشت: باید شفاف حرکت کرد و با مردم در خصوص مشکلات و مسائل جامعه شفاف حرف زد تا شایعات را به همراه نداشته باشد.

وی عنوان داشت: همه به عنوان مسئول در جامعه باید نیت خالص برای خدا داشته باشند و اگر در این راه حرکت کنیم مردم نیز مسئولان را به راحتی میپذیرند و هدف که اعتلای جامعه است، محقق می شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر رعایت عدالت و توسعه و پیشرفت جامعه تاکید کرد و گفت: نگاه عدالت محور باید در همه ابعاد از جمله مسکن، اشتغال و توزیع متعادل امکانات در همه مناطق به ویژه مناطق محروم حاکم باشد.

وی با اشاره به اینکه جامعه در حال حاضر از برخی امور مانند تملق و چابلوسی، توزیع نامتعادل امکانات و مشکلات اقتصادی و فرهنگی رنج می برد، افزود: باید در جهت رفع این چالشها تلاش کرد و در این راستا مردم نیز باید مسئولان را کمک کنند.

رفتارهای غیراخلاقی باید کنار گذاشته شود

آریایی نژاد بر مبارزه با فضای تملق و چابلوسی تاکید کرد و گفت: رفتارهای غیراخلاقی باید کنار گذاشته شود و در جامعه عدالت همراه با امنیت توام باشد و فضای نشاط شرعی در جامعه گسترش پیدا کند.

وی انتقاد پذیری را یکی از موارد مهم برای مدیران برشمرد و عنوان داشت: نقد سازنده است و اگر نقد نباشد مشکلات رفع نمیشود.

وی اضافه کرد: مدیرانی که نقد پذیر هستند، بهترین مدیران خواهند بود چرا که انتقادهای سازنده را در راستای رفع نواقص به کار می گیرند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی چالشها و مشکلات جامعه ریشه در مسائل فرهنگی دارد، افزود: اگرفرهنگ سازی در امور مختلف از جمله مدیریتها صورت گیرد بسیاری از مشکلات مرتفع میشود و بحرانهای مدیریتی که امروز در جامعه وجود دارد حل خواهد شد به شرطی که شایسته سالاری و تکریم ارباب رجوع در بین مدیران جا بیفتد.

وی با اشاره به حضور پر شور مردم در حماسه 22 بهمن افزود: مردم با حضور خود دفاع از نظام سیاسی و رهبری کشور را ثابت کردند و نشان دادند که با همه مشکلات اقتصادی و تحریمهایی که وجود دارد باز هم پشتیبان نظام هستند.

در انتصاب یک مدیر باید همه شاخصها مدنظرباشد

آریایی نژاد با اشاره به انتصاب برخی مدیران در پستهای مدیریتی گفت: در انتصاب یک مدیر باید همه شاخصها مدنظرباشد و معدلی برای وی در انتصابش در نظر گرفته شود و اگر معدلش با شاخصها برابری دارد، منصوب شود.

وی یادآور شد: یک مدیر خوب باید پیگیر امور باشد و با مشکلات مردم آشنایی داشته و مردم را درک کند چراکه تنها تخصص در رشته کاری برای یک مدیر کافی نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی قوانین در جامعه به درستی اجرا نمیشود، ابراز داشت: قانون باید همان طوری که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیان شده اجرا شود و شاید در برخی موارد قانون هم درست اجرا می شود اما نظارت به درستی صورت نمی گیرد و باعث ایجاد مشکلات در کشور می شود.

وی در ادامه به بحث اشتغال اشاره کرد و گفت: اشتغال باید پایدار باشد و تعریفی که امروز از اشتغال در قانون شده مشکل دارد و این تعریف باید اصلاح شود تا اشتغال در جامعه معنای واقعی پیدا کند.

جوانان به سوی داشتن شغل پایدار علمی و کاربردی حرکت کنند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کوچک شدن دولت در بخشهای مختلف اظهار داشت: جوانان تنها نباید به دنبال کار دولتی باشند بلکه باید فضایی ایجاد شود که جوانان به سوی داشتن شغل پایدار علمی و کاربردی حرکت کنند و بین عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود دارند به دنبال شغل بروند.

وی در خصوص استخدامهای دستگاهها نیز گفت: باید در خصوص استخدامهایی که انجام میشود شفاف سازی برای مردم صورت گیرد چرا که مخفیانه عمل کردن، مدیران را در معرض اتهام قرار میدهد.

آریایی نژاد در خصوص عزل و نصب مدیران شهرستان نیز عنوان داشت: نمایندگان در عزل و نصب مدیران دخالت مستقیم ندارند اما اگر جایی مشکل وجود دارد یک مدیر باید سبک و روش را عوض کند تا تحول در ارگان یا نهاد مشاهده شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری مشکلات مناطق محروم شهرستان را عنوان کرد و افزود: سه نقطه حاجی آباد، ازناو و نامیله که به شهر ملایر وصل است از امکانات شهری بهره مند نیستند.

وی کمبود پزشک و تجهیزات پزشکی در شهرستان به ویژه مناطق روستایی را یکی از مشکلات شهرستان برشمرد و افزود: در این راستا نیز با کمیسون بهداشت و درمان مجلس رایزنیهایی انجام گرفته که امیدواریم بزودی مشکلات بخش درمان نیز مرتفع شود.

ایجاد نمایشگاه دائمی مبل و منبت در دستور کار قرار دارد

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان ملایر عمده تولید مبل و منبت را در کشور دارد، عنوان کرد: ایجاد یک نمایشگاه دائمی مبل و منبت در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری هستیم که محصولات ملایر با برند و نام ملایر در کشور فروخته شود.

آریایی نژاد به ایجاد منطقه اقتصادی خشکبار سامن اشاره کرد و گفت: در این زمینه در حال حاضر به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم و با توجه به ظرفیت و پتانسیل ملایر در خشکبار و انگور ایجاد این منطقه تحولی بزرگ در اقتصاد شهرستان ایجاد میکند.

وی پیگیری استقلال اداره گمرگ ملایر را یکی دیگر از اولویتهای کاری نمایندگان ملایر برشمرد و افزود: پیگیری بهسازی روستاها،حل مشکلات آب شرب روستاهای مشکل دار، برخورد با چاههای غیرمجاز و حل مشکلات بخش کشاورزی از دیگر موارد در حال پیگیری و اجرایی نمایندگان مجلس است.

وی در ادامه خطاب به خبرنگاران و اهالی مطبوعات عنوان داشت: رسالت شما بسیار سنگین است و در واقع رسالت شما نشر راستی ها و نیکی ها در جامعه است.

آریایی نژاد افزود: مطلب را ناقص نوشتن مشکل ایجاد می کند و برخی مطالب ناقص باعث شایعات می شود که درست کردن آن کاری سخت و دشوار است.