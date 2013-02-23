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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

در گنبدکاووس/

رقابت هشت تیم در مسابقات زیر گروه لیگ والیبال باشگاههای کشور

رقابت هشت تیم در مسابقات زیر گروه لیگ والیبال باشگاههای کشور

گنبدکاووس – خبرگزاری مهر: هشت تیم در دور نهایی رقابت های لیگ زیرگروه باشگاه های ایران در گنبدکاووس به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر سازمان لیگ فدراسیون والیبال کشور پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در سالن المپیک گنبدکاووس افزود: این رقابتها از روز جمعه آغاز شد و مرحله پلی آف در روز دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.

یگانه مجد افزود: همچنین در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مرحله نیمه نهایی و نهایی انجام می شود و تیمهایی که عنوان های اول و دوم مسابقات را کسب کنند به لیگ دسته اول باشگاههای کشور راه می یابند.
 
وی اظهار داشت: تیمها همه با آمادگی کامل در این لیگ حضور یافتند و همه تلاش می کنند که جواز حضور در لیگ دسته اول را کسب کنند.
 
تیم گنبدکاووس به عنوان نماینده گلستان در این مسابقات حضور دارد و در بازی پیش از ظهر امروز تیمهای شورای شهر ملکان و پیکان بوشهر در حال بازی هستند و همچنین در بازی دیروز نیز نیم علی آبادکتول 3 بر 1 نبرد کوی سیرجان شکست داد.
 
همچنین تیم فراغی بندرترکمن 2- 3 از تیم پیکان بوشهر شکست خورد، تیم شورای شهر مکان نیز با همین نیتجه مغلوب تیم ذوب آهن اصفهان شد و تیم شهدای 12 دی گنبدکاووس 3-2 بر تیم شهرداری دزفول غلبه کرد.
 
این مسابقات با شرکت تیمهای گلستان، اصفهان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان غربی و کرمان در حال برگزاری است.
کد مطلب 2004203

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