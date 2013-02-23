برقراري ارتباط مناسب لازمه تبليغ دين در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني در كارگاه آمنوزشي فنون و مهارتهاي تبليغي با تاكيد بر اهميت حضور روحانيون به عنوان مبلغان دين در مدارس اظهار داشت: مبلغان بايد از مهارتهاي خاص و ويژه اي برخوردار باشند زيرا گروه مخاطبان آنها علاوه بر برخورداري از ويژگي هاي خاص فكري و سني، گروهي حائز اهميت هستند.

وي با بيان اينكه اين كارگاه آموزشي نيز با توجه به ضرورت آشنايي مبلغان با روشهاي برقرار ارتباط برگزار شده است، افزود: نحوه برقراري ارتباط با گروه مخاطب در مدارس، اولين و مهمترين لازمه تبليغ دين در اين مراكز است.

حسيني كوهستاني با تاكيد بر اينكه براي طرح مسائل ديني و تبليغي، ارتباط حرف اول را مي زند، بيان كرد: دين اسلام نيز بر نحوه برقراري ارتباط بين انسانها با يكديگر تاكيد دارد و "سلام" را كليدواژه برقراري آن مطرح كرده است.

وي با بيان اينكه با بيان اين كلمه مي توان به عمق وجود مخاطب وارد شد، افزود: واژه سلام از تسليم گرفته شده و به همين دليل است كه اين واژه اثري خوب و خوشايند بر روي مخاطب دارد.

مديركل تبليغات اسلامي استان يزد همچنين با بيان اينكه يكي از مشكلات جامعه روحانيت، سخناني است كه معاندان و مخالفان اسلام و انقلاب عليه اين قشر مطرح كرده‌اند، افزود: دانش آموزان نيز از اقشاري هستند كه اين سخنان را به وفور شنيده اند به همين دليل ممكن است برقراري ارتباط با اين قشر كمي دشوارتر باشد.

وي اظهار داشت: براي اينكه بتوانيم آموزه هاي ديني را به اين قشر منتقل كنيم، شرح صدر و سعه صدر اصلي ترين ويژگي هايي است كه مبلغان ديني بايد از آن برخوردار باشند.

حسيني كوهستاني با بيان اينكه شهيد مطهري الگويي بزرگ در اين زمينه است، عنوان كرد: رمز موفقيت شهيد مطهري در سخنراني ها و نوشته ها و بياناتشان، مجاب كردن مخاطبان از طريق منطقي و عقلاني بود.

وي با بيان اينكه شهيد مطهري اخلاص و تقوا را به جاي خود به كار مي گرفت، بيان داشت: شخص معاند يا شخصي تحت تاثير معاند قرار گرفته، ابتدا حديث نمي پذيرد بنابراين شهيد مطهري از راه مباحث منطقي و عقلاني با او وارد سخن مي شد و پس از آنكه مطلب توسط مخاطب مورد پذيرش قرار گرفت، آنگاه به بيان حديث مي پرداخت و براي سخنان خود سندي از اسلام به ميان مي آورد.

حسيني كوهستاني با اشاره به سخني از شهيد مطهري در كتاب آزادي معنوي در مورد رشد و اعتلاي يك انسان اظهار داشت: انسان براي رشد خود به امنيت، تربيت و آزادي نياز دارد.

وي همچنين بر توجه ويژه مبلغان و ائمه جماعات مدارس به مقتضيات زمان در طرح مسائل و مطالب تاكيد كرد.

اين كارگاه آموزشي براي ائمه جماعات مدارس شهرستان يزد در مركز تحقيقات آموزش و پرورش يزد برگزار شد.