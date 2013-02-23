دانشگاه آزاد اسلامی از دستاوردهای مهم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرورالدین عصر امروز در هشتمین جلسه کمیته معاونان عمرانی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت استفاده از تجربیات دیگران برای بالا بردن اطلاعات علمی تاکید کرد و افزود: کلید موفقیت دیگران باید بررسی و از تجربیات مفید آنان در راه رسیدن به اهداف دانشگاه استفاده شود.

وی همچنین به شرایط یک مدیر عمرانی موفق اشاره کرد و اظهارداشت: یک مدیر عمرانی موفق نخست باید خلاقیت و نوآوری داشته باشد و با توجه به داشتن اطلاعات معماری بتواند خلاق باشد و طرح های جدیدی را ارائه دهد و دیگر اینکه در کاری که به وی محول شد، علاقه مند باشد.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این نشست گفت: در هر ساخت و ساز باید توجیه اقتصادی و مالی وجود داشته باشد پس باید ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه ها و آئین نامه های موجود به این موارد توجه ویژه داشت.

علیرضا اقدامی معافی ضمن اشاره به استفاده مناسب از مصالح خوب و پر کیفیت برای ساخت و سازها افزود: توجه ویژه به نوع و کیفیت مصالح و نظارت کامل بر انجام کار در امور ساخت و ساز باید انجام گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین در انتخاب مصالح ساختمانی مناسب با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و امکانات موجود دقت شود.

دبیر منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه فضاسازی مناسب در واحدهای دانشگاهی گفت: با فضا سازی مناسب و ایجاد امکانات و زیبا سازی اماکن دانشگاهی در سطح منطقه 17، محیطی دلپذیر برای ادامه تحصیل دانشجویان بوجود خواهد آمد.

وی با تاکید ایجاد بانک اطلاعاتی صحیح و به روز عمرانی واحد ها برای سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات در مواقع لزوم را توسط رئیس شورای عمرانی منطقه خواستار شد، افزود: استفاده از تکنولوژی روز را در ساخت و سازها مورد توجه قرار دهند و با به روز بودن اطلاعات فنی و معماری در رسیدن به اهداف دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو باشند.

" حسین جاماسبی " رئیس شورای عمرانی منطقه 17 در ادامه ضمن ارائه گزارش از مجموعه فعالیت های عمرانی منطقه و بیان پیشنهادات عمرانی یادآورشد: یکی از مشکلاتی که در منطقه با آن مواجه هستیم کمبود نیروی متخصص و با تجربه بوده که باید برای رسیدن به اهداف مورد پیش بینی با جذب نیروهای مورد نیاز در این خصوص اقدام کرد.