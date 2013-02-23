نتیجه انتخابات نظام پزشکی در شهرستانهای لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شیخ آزادی بعداز ظهر شنبه در این رابطه به خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خرم آباد در بخش پزشکان دكتر علاء الدين شيخي، دكتر ايرج عبدي، دكتر پرويز بهرامي، دكتر نسترن موسوي، دكتر كرم ياري، دكتر منوچهر نظري، دكتر عبدالرضا خيرالهي، دكتر فرزانه بيرانوند، دكتر اسداله رضاپناه، دكتر فضل اله پورنجار انتخاب شدند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش داروسازان خرم آباد دكتر احمد آدينه و دكتر رضا سپهوند، در بخش علوم آزمایشگاهی دكتر يعقوب شيرخاني و در بخش ماماها فرخنده کمری و لیسانسیه های پروانه دار نیز دكتر ابراهيم فلاحي انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به انتخابات نظام پزشکی در شهرستان بروجرد بیان داشت: در بخش پزشکان دكتر محمد رضا فرزانه، دكتر عليرضا خداداديان، دكتر بهزاد عربان، دكتر علي ملكي، دكتر عليرضا مظفري، دكتر محسن روح بخشان انتخاب شدند.

شیخ آزادی با بیان اینکه در بخش دندانپزشکان شهرستان بروجرد نیز دکتر محمد محمدی انتخاب شد تصریج کرد: همچنین در بخش داروسازان دکتر کورش ملک محمودی، ماما مریم شهبازپور، علوم آزمایشگاهی دکتر حمید عادل زاده و لیسانسیه پروانه دار نیز محمود مردانی انتخاب شدند.

وی با اشاره به انتخابات نظام پزشکی شهرستان الیگودرز نیز بیان داشت: در این حوزه انتخابیه نیز در بخش پزشکان دكتر مجيد ايرانشاهي، دكتر رضوان امين، دكتر ماندانا عبدالهي، دكتر حجت اله گودرزي، دكتر داوود اميني، دكتر فاطمه نعمت الهي انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: در بخش دندانپزشک دکتر حمید جمشیدی، در بخش داروساز دکتر نسرین بخشی، علوم آزمایشگاهی دكتر ابوطالبي و دكتر ورمزياري انتخاب كه بر اساس آئين نامه و برابر راي هيات نظارت مركزي يكي از آنها انتخاب می شود.

شیخ آزادی افراد منتخب در بخش لیسانسیه پروانه دار در الیگودرز را نسرین دبیری و ماما نیز معصومه بنیادی عنوان کرد.

وی با اشاره به حوزه انتخابیه شهرستان دورود نیز تصریح کرد: در بخش پزشکان انتخابات نظام پزشکی این شهرستان دكترمسعود باقري لمراسكي، دكتر حشمت اله زارعي، دكتر ولي اله قنبري،دكتر احمد عربان، دكترعلي خدادايان و دكتر روزا لشگري زاده انتخاب شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: همچنین در بخش دندانپزشک دکتر ابراهیم عسگری، داروساز دکتر مصطفی گودرزی، علوم آزمایشگاهی دکتر محمدرضا ایمانی، ماما عاطفه مختاری و لیسانسیه پروانه دار نیز فرزانه دریکوند انتخاب شدند.

شیخ آزادی با اشاره به حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت نیز گفت: در بخش پزشکان دكتر احمد امرائي، دكتر رحيم بهتر، دكتر عبدالمجيد آزادبخت‏، دكتر مظفر بازوند، دكتر اردشير سوري و دكتر سيد محمد اجاقي حقيقي معرفی شدند.

وی بخش دنداپزشک را دکتر ایرج اخویان، داروساز را دکتر محمد باقر مردانی، علوم آزمایشگاهی دکتر علیرضا علاقه بندیان، ماما فرزانه ابراهیمی و لیسانسیه پروانه دار نیز طاهره قنبری از جمله افراد منتخب در انتخابات نظام پزشکی شهرستان کوهدشت برشمرد.