56 درصد اعضای سازمان نظام پزشکی لرستان در انتخابات مشارکت داشتند

ارشیر شخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات نظام پزشکی در استان لرستان بسیار پرشور و باشکوه برگزار شد به گونه ای که بیش از 56 درصد اعضای این سازمان در انتخابات شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه از مجموع هزار و 640 نفر اعضای نظام پزشکی لرستان بیش از 919 نفر در این انتخابات شرکت داشتند تصریح کرد: نتایج این انتخابات نیز مشخص شده و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیشترین آمار شرکت کننده در انتخابات نظام پزشکی لرستان را مربوط به مرکز این استان دانست و گفت: در مرکز استان لرستان بیش از 84.5 درصد در انتخابات نظام پزشکی مشارکت داشتند.

شیخ آزادی تصریح کرد: حوزه انتخابیه مرکز لرستان شامل شهرستانهای ازنا، الشتر، نورآباد و پلدختر بودند.

وی همچنین کمترین مشارکت در انتخابات نظام پزشکی لرستان را مربوط به شهرستان بروجرد با شرکت حدود 33.5 درصد اعضا عنوان کرد.