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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

56 درصد اعضای سازمان نظام پزشکی لرستان در انتخابات مشارکت داشتند

56 درصد اعضای سازمان نظام پزشکی لرستان در انتخابات مشارکت داشتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مشارکت 56 درصدی اعضای سازمان نظام پزشکی این استان در انتخابات این سازمان خبر داد.

ارشیر شخ آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات نظام پزشکی در استان لرستان بسیار پرشور و باشکوه برگزار شد به گونه ای که بیش از 56 درصد اعضای این سازمان در انتخابات شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه از مجموع هزار و 640 نفر اعضای نظام پزشکی لرستان بیش از 919 نفر در این انتخابات شرکت داشتند تصریح کرد: نتایج این انتخابات نیز مشخص شده و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیشترین آمار شرکت کننده در انتخابات نظام پزشکی لرستان را مربوط به مرکز این استان دانست و گفت: در مرکز استان لرستان بیش از 84.5 درصد در انتخابات نظام پزشکی مشارکت داشتند.

شیخ آزادی تصریح کرد: حوزه انتخابیه مرکز لرستان شامل شهرستانهای ازنا، الشتر، نورآباد و پلدختر بودند.

وی همچنین کمترین مشارکت در انتخابات نظام پزشکی لرستان را مربوط به شهرستان بروجرد با شرکت حدود 33.5 درصد اعضا عنوان کرد.

کد مطلب 2004370

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