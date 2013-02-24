جزئیات کشف 110 میلیارد بشکه ذخایر نفت/ ایران تا 100 سال نفت دارد

محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت کشف ذخایر جدید نفت و گاز طبیعی در ایران، گفت: در حال حاضر حجم ذخایر هیدروکربور مایع درجای کشور به بیش از 800 میلیارد بشکه افزایش یافته است.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران بیش از 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام در اختیار دارد، تصریح کرد: همچنین حجم ذخایر گاز ایران به 34 تریلیون مترمکعب افزایش یافته است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی در بین کشورهای عضو اوپک است، بیان کرد: در شرایط فعلی حدود 330 مخزن نفت و گاز در کشور وجود دارد که برخی توسعه و برخی از مخازن در حال توسعه تکمیلی هستند.



ایران تا 100 سال نفت دارد



وی با بیان اینکه بر خلاف برخی از کشورهای بزرگ نفتخیز جهان هنوز زمان پیک اویل " نقطه اوج تولید نفت" مخازن هیدروکربوری کشور فرا نرسیده است، اظهار داشت: مطالعات جدید انجام گرفته نشان می دهد که مخازن نفت ایران دیرتر از بسیاری از کشورهای نفتخیز جهان دوره پیک اویل را تجربه خواهند کرد.



خجسته مهر با اعلام اینکه ایران دست کم برای یکصد سال آینده نفت خام برای تولید و صادرات در اختیار دارد، تبیین کرد: جهان بر روی تولید دراز مدت نفت و گاز ایران حساب باز کرده است و قطعا انرژی ایران هیچ جایگزینی در سطح جهان ندارد.



جزئیات کشف 110 میلیارد بشکه ذخایر نفت



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه از سال 1384 تاکنون بالغ بر 110 میلیارد بشکه نفت خام در ایران کشف شده است، یادآور شد: همچنین در این مدت بیش از 6 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی کشف شده است.



این مقام مسئول با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد دلاری ایران بریا توسعه میادین نفت و گاز از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون، افزود: با وجود افزایش اکتشافات نفت و گازی هنوز در بسیاری از مناطق کشور هنوز فعالیت های اکتشافی انجام شنده است.



وی وجود این حجم گسترده ذخایر نفت و گاز را به عنوان بیمه اقتصاد کشور در سال‌های آینده عنوان کرد و گفت: قطعا با تولید صیانتی نفت و گاز امکان ایجاد ثروت زاینده برای نسل های آینده فراهم می شود.



به گزارش مهر، بر اساس اهداف اکتشافی نفت و گاز طبیعی وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه باید سالانه 2.5 میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفت خام کشور افزوده شود، ضمن آنکه تا پایان سال 1394 باید سالانه 630 میلیارد متر مکعب ذخایر جدید گاز طبیعی در ایران کشف شود.





با توجه به اینکه هم اکنون در بخش‌های گسترده‌ای از فلات مرکزی و آبهای خلیج فارس فعالیت‌های اکتشافی انجام نگرفته است، بلوک‌های جدیدی برای کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.



بر این اساس اخیرا 14 بسته سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز طبیعی تعریف شده است که حجم کل این بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل 12 بلوک اکتشافی خشکی و 2 بلوک اکتشافی دریایی حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد می‌شود.



مطابق با گزارش‌های رسمی شرکت نفت 10 بلوک از مجموع 14 بلوک اکتشافی در محدوده استان فارس قرار گرفته است به طوری‌که بلوک‌های هرمزگان، بستانه، فینو، کلاتو، دهنو، لار، جهرم، کازرون، شیراز و سپیدان در این محدوده جغرافیایی قرار گرفته اند.





در محدوده آبهای خلیج فارس هم دو بلوک لارک در منطقه تنگه هرمز و سینا در خلیج فارس تعریف شده است که سرمایه گذاران می‌توانند در این بلوکها در قالب قراردادهای اکتشاف و توسعه سرمایه گذاری داشته باشند.