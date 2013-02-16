بهزاد نظري در گفتگو با مهر درباره مهمترین پروژه اکتشافی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده‌اي از ميادين نفت ايران در نيمه دوم عمر خود قرار گرفته‌اند، گفت: بر این اساس به منظور توليد و برداشت صيانتي از مخازن هیدروکربوری استفاده از اطلاعات ژئوفيزيک و فناوری‌های نوین اکتشافی در دستور کار قرار دارد.



سرپرست اداره ژئوفيزيک شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه هم اکنون 23 پروژه جدید اکتشافی، زمین شناسی و ژئوفيزيک به طور همزمان در منطقه خلیج فارس در حال اجرا است، اظهار داشت: فعالیت‌های ژئوفيزيک براي ميادين توسعه‌اي و اکتشافي نفت و گاز به عنوان ابتدايي‌ترين و اساسي‌ترين بخش عمليات توسعه را ایفا می کند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه ضرورت محاسبات و تخمين دقيقي از حجم‌ سنجي مخازن نفت و گاز ایران در خلیج فارس، تصریح کرد: در شرایط فعلی با استفاده از روش های پیشرفته لرزه‌نگاري لايه‌هاي مخزنی عميق‌تر تا عمق 10 کيلومتر قابل رصد و مطالعه است.



به گفته وی، این روش‌های جدید اکتشافی و زمین شناسی کمک مي کند تا اهداف توليدي و اکتشافي آينده را براي صنعت نفت به تصوير ب‌کشد و به نوعي حجم هيدروکربور قابل استحصال براي سال‌هاي آتي را که مي‌توان به عنوان برگ برنده‌اي در ايجاد ذخائر جديد مطرح شود به صورت بهينه ايجاد کند.



نظری با تاکید بر اینکه فعالیت‌های ژئوفيزيک در صنعت نفت شامل روش‌هاي گران سنجي، مغناطيس ‌سنجي، ژئوالکتريک و رادار است، تبیین کرد: از تمامی این روش ها در صنایع نفت و گاز جهان به عنوان روشهای بسیار پیشرفته اکتشاف نفت و گاز یاد می شود.





ثبت رکورد جدید اکتشافی در نفت و گاز خلیج فارس



به گزارش مهر، سرپرست اداره ژئوفيزيک شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه از یکسال گذشته تاکنون رکوردهای جدیدی در حوزه اکتشاف نفت و گاز در سطح منطقه خلیج فارس حاصل شده است، تاکید کرد: با استفاده از کشتي لرزه‌نگاري در خليج فارس رکورد جدید اکتشافی و لرزه نگاری در سال 2012 میلادی حاصل شده است.



وی، افزود: در حال حاضر در کل 240 کیلومتر مربع منطقه خليج فارس فعالیت هیا اکتشافی و لرزه نگاری انجام شده است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه در يک سال گذشته حدود 3000 کيلومتر مربع عملیات لرزه‌نگاري سه‌بعدي دریایی در خلیج فارس انجام شده است، گفت: 30 درصد از کل پروژه هاي لرزه نگاري انجام شده از سال 2000 میلادی تاکنون در خلیج فارس در قالب لرزه نگاري سه بعدي انجام شده است.



نظری همچنین با اشاره به تعریف اولویت بندی در انجام فعالیت‌های اکتشافی و لرزه نگاری، تصریح کرد: بر این اساس در فاز اول لرزه نگاری ساختمان هاي مشترک نفت و گاز و سپس بر حسب ارزش اقتصادی میادین عملیات اکتشافی و لرزه نگاری انجام شده است.



به گفته وی اولويت دوم براي ميادين جديد را بر روي مياديني گذاشتيم که طرح توسعه آنها وجود دارد يعني طرح‌هاي توسعه‌اي و نقشه جامع توسعه آنها در بخش فني در حال انجام است.



سرپرست اداره ژئوفيزيک شرکت نفت فلات قاره در پایان از آغاز نخستین عملیات لرزه نگاری چهار بعدی صنعت نفت ایران در منطقه خلیج فارس خبر داد و خاطرنشان کرد: این عملیات پیشرفته اکتشافی در میدان نفتی ابوذر در سالجاری انجام می شود.