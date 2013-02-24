مهاجم پرسپولیس آخرین دور را در ورزشگاه امجدیه زد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم ناظم گنجاپور متولد اول فروردین سال 1322 در شهر اهواز بود. او در اوایل دهه چهل به تهران آمد و به تیم شاهین پیوست. با انحلال باشگاه شاهین او به پرسپولیس آمد و آخرین گل او برای پرسپولیس اولین گل" داربی" های پایتخت بود.

مرحوم گنجاپور مدتی هم در تیم های پیکان و پاس بازی کرد و در سی سالگی از فوتبال خداحافظی کرد و به جرگه مربیان پیوست. او مدتی دستیار آلن راجرز مربی سرشناس فوتبال بود و با رفتن راجرز به عنوان سرمربی هدایت تیم شهباز(شاهین) را برعهده گرفت. گنجاپور چندین بار به تیم ملی ایران هم دعوت شد و در بازی های دوستانه بین المللی با پیراهن تیم تهران بازی کرد.

قهرمان خوش اخلاق فوتبال کشورمان در حالی دوستانش را ترک کرد که باورش برای آنها سخت بود. پیکر مرحوم گنجاپور پس از تشییع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی به بهشت زهرا(س) منتقل شد و در قطعه نامداران آرام گرفت.

در مراسم تشییع پیکر این قهرمان اسبق فوتبال ایران جمع کثیری از اهالی ورزش و فوتبال از جمله كلاني، كاشاني، بهزادي، پروين، عبداللهي، مناجاتي، طالبي، جاسميان، مظلومي، مايلي كهن، بوستاني، ضيايي، عربشاهي، بهروان، معيني، حيدري، دزفولي، ظلي، عزيزي، خوردبين، مصطفوي، سپهسالاري، طاووسي، حلوايي، گل محمدي، بياتي، لطيفي، حاج محمد و... حضور داشتند.

مرحوم ناظم گنجاپور عصر روز شنبه و پس از تماشای رقابت های کشتی جام جهانی که در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده وی و اهالی فوتبال تسلیت می گوید.