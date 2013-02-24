راز سرقت از بیمارستان در دوربین های مداربسته

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مراجعه فردی به دادسرای ناحیه 12 و طرح شکایت در خصوص سرقت کیف حاوی وجوه نقد و مدارک شناسایی خود در بیمارستان خاتم الانبیاء ، پرونده ای با موضوع "سرقت" تشکیل و به دستور شعبه 14 بازپرسی دادسرا ، پرونده برای رسیدگی در اختیار کاراگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 10 تیر ماه ، برای پیگیری اقدامات درمانی یکی از اعضای خانواده به بیمارستان خاتم الانبیاء مراجعه کرده بودم . در یک لحظه کیف حاوی تمام مدارک شناسایی و وجوه نقد خود را در داخل بیمارستان جای گذاشته و پس از گذشت چند دقیقه ، در بازگشت به بیمارستان متوجه شدم که کیف در همین فاصله کوتاه سرقت شده است .

با توجه به اظهارات مالباخته و همچنین وجود دوربین های مداربسته در داخل بیمارستان ، کارآگاهان به بررسی تصویر به دست آمده از دوربین ها پرداخته و موفق به شناسایی فردی حدود 40 الی 45 ساله ای شدند که وی را در لحظه سرقت کیف مالباخته نشان می داد .

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به دستور انتشار تصویر سارق عنوان داشت : " از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصویر سارق بیمارستان شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت سارق و یا محل های تردد و یا مخفیگاه وی را از طریق شماره تماس 21864794 در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

