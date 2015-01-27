دوربین های مدار بسته بلای جان دله دزدها

به گزارش خبرنگار مهر، دله دزدی به قول مردم یا سرقت های خرد به تعبیر پلیس رو به افزایش بوده و بیشتر مربوط به سرقت یک بطری آب معدنی تا لباس های بچه گانه و دیگر محصولات خوراکی یا پوشاک است.نصب دوربین های مدار بسته راهکاری برای پیشگیری از این دزدی های خرد یا شناسایی عوامل این رفتار ناپسند است، که متاسفانه بسیاری از مغازه های کوچک و حتی بزرگ از نصب دوربین خودداری می کنند.

در یک مغازه کوچک کافی است مغازه دار سر بچرخاند تا مثلا یک پاکت شیر غیب شود، که تکرار این موضوع هم ضرر چشمگیر مغازه دار را به دنبال داشته و البته از آن مهمتر سبب گسترش ناامنی در شهر می شود.

راه اندازی سامانه های امنیتی و دوربین های مدار بسته حتی در کوچکترین مغازه ها و پلاستیک فروشی و سوپرها تا کیوسک های موجود در پارک ها و فضاهای تفریحی یا حتی روزنامه فروشی ها ضروری است.

اما مشکل وقتی بیشتر احساس می شود که برخی واحدهای اجرایی، پول دادن برای نصب دوربین مدار بسته و باقی تجهیزات و مقدماتش را اضافه دانسته و از انجام آن خودداری می کنند.

هزینه نصب دوربین را ندارم

یک مغازه دار با بیان اینکه دوربین ها دام دزدها و خالی کننده جیب مغازه داران است، گفت: متاسفانه در هر دو حالت ضرر در جیب مغازه داران است.

میلاد رنجبر ادامه داد: اگر قرار باشد در دو حالت هزینه ها را مغازه دار پرداخت کند پس چه نیازی به نصب دوربین و سرو کله زدن با سیستم های کامپیوتری است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مغازه داران و افرادی که شغل آزاد دارند تحصیلات بالا نداشته و کار با سیستم های کامپیوتری را نمی دانند، افزود: با نصب دوربین تازه کار ما زیادتر شده و برای استفاده از آن باید یک نفر را برای نظارت بر سیستم دعوت به همکاری کنیم که باز هزینه دار است.

جلوگیری از ارتکاب جرم با دوربین های مداربسته

یک کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه دوربین مدار بسته کلیه دوربین هایی است که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند، گفت: دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت به کار می رود.

احسان حسینی با اشاره به اینکه کاربرد اصلی و عمده دوربین های مدار بسته در سیستم های حفاظتی بوده اما کاربرد های آن به سیستم های حفاظتی محدود نیست، افزود: کاربردهای پلیسی، نظامی، فضایی، صنعتی، کنترل ترافیک، ارتباطات ویدیویی و تصویربرداری نامحسوس از دیگر موارد استفاده این دوربین ها است.

وی با بیان اینکه کاربرد دوربین های مدار بسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است، اضافه کرد: جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی و استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی بسیار رواج یافته است.

این مهندس کامپیوتر ادامه داد: دوربین های دستگاه های خودپرداز که برای شناسایی جرایمی چون وارد کردن تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد، از دیگر کاربردهای این دوربین ها است.

حسینی با اشاره به اینکه تلویزیون مدار بسته، مجموعه ای است که به تصویربرداری توسط دوربین‌های ویدئویی و انتقال تصاویر برای نمایش محدود می‌پردازد، افزود: این سامانه‌ها از نظر چگونگی تهیه، مشاهده و ضبط اطلاعات به دو گروه آنالوگ و دیجیتال دسته بندی می‌شوند.

وی اظهار کرد: تهیه تصاویر مدار بسته ممکن است با هدف حفاظت، حراست و ایمنی، کنترل، مدیریت و نظارت، آموزش و تحقیقات در مکان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه امروزه از این سامانه برای حفاظت و نظارت بر اماکن مهم، پرتردد و پرخطر استفاده می‌شود، تصریح کرد: موزه‌ها، فروشگاه‌ها، زندان‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو و راه‌آهن و حتی بیمارستان‌ها و مدارس از اماکنی است که به این سیستم‌ها مجهز هستند.

حسینی ادامه داد: با وجود این سیستم، امکان شناسایی و تعقیب راحت تر مجرمان فراهم می شود، البته در برخی اماکن مانند فروشگاه‌ها ابزارهای نظارتی دیگری هم چون گیت فروشگاهی یا به اصطلاح دزدگیر لباس استفاده می‌شود که نواقص این ابزار را برطرف می کند.

وی اظهار کرد: کارکرد دیگر سامانه‌های مداربسته، کارکرد نظارتی بوده و مدیران زیادی به وسیله این سیستم‌ها بر کار نیروهای خود نظارت داشته و کنترل ترافیک شهرها هم بر اساس این کارکرد سیستم‌های مداربسته استوار است.

این کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه دوربین ها در صورتی که کارشناسی شده و در نقاط کور فروشگاه ها و محل کسب نصب و دید مطلوب حاصل شود، بسیاری از مشکلات را رفع می کند، گفت: استفاده از دوربین در فواصل مناسب و تنظیم آن برای پوشش کلیه نقاط محل مورد نظر، سبب پیشگیری رفتار غیرمتعارف متخلفان می شود.

حسینی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با آگاه شدن از هزینه دوربین ها به ویژه دوربین هایی که پوشش مطلوب دارند، از نصب تعداد مورد نیاز دوربین ها جلوگیری کرده و نتیجه لازم را دریافت نمی کنند.

وی تصریح کرد: صاحبان فروشگاه ها، مغازه ها، امکان اداری و تفریحی برای نصب دوربین بهتر است، کار را به عهده کارشناسان گذاشته تا با نصب دوربین در نقاط مورد نظر اگرچه با هزینه بیشتر، از تخلف برخی افراد فرصت طلب جلوگیری و نظم و امنیت در جامعه ایجاد شود.

سرقت يكی از شايع ترين جرايمی كه بشر با آن مواجه بوده است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: ربودن خدعه آميز مال غير، برداشتن چيزی از ديگری بدون اطلاع و رضايت او، گرفتن و بردن مال و پول كسی به زور يا مكر و فريب و ربودن متقلبانه شیء متعلق به ديگری از جمله ریشه های روان شناختی ارتکاب سرقت است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایسنا سرهنگ سیداحمد خسروی ادامه داد: از نظر قانون، سرقت تنها وقتی موجود است كه شیء موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف ميل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن به تصرف عامل جرم در آيد..

خسروی با اشاره به اینکه سرقت يكی از شايع ترين و قديمی ترين جرايمی است كه بشر از ديرباز تاكنون با آن مواجه بوده است، افزود: اختلالات تکانه ای، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، تجربه های دوران کودکی، احساس نا امنی، پرخاشگری و خود نمايی از جمله ريشه های روان شناختی علل ارتکاب به سرقت است.

وی اظهار کرد: سرقت در صورتی كه شیء مسروق شرعا مالکيت داشته، در حرز باشد، سارق هتك حرز كند، سارق مال را از حرز خارج كند، هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد، سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نيم نخود طلای مسكوك باشد، مال مسروق از اموال دولتی يا عمومی، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد، سرقت در زمان قحطی صورت نگيرد، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايی شكايت كند، صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد، مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد، مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد و مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد، طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب حد است.

خسروی تصریح کرد: در صورتی كه يكی از شرايط ۱۴ گانه فوق محقق نشود سرقت از حدی خارج و به سرقت تعزيری تبديل می شود كه مشمول يكی از درجات هشت گانه كتب پنجم قانون مجازات و تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ است.

وی ادامه داد: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری كه انگشت شست و كف دست باقی بماند، در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پايين برآمدگی است به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام هرچند سرقت در زندان باشد از جمله مجازات های سارقان است.

انجام مطالعات هدفمند ميدانی بستری مناسب در پيشگيری از سرقت

رییس دفتر تحقيقات كاربردی فرماندهی انتظامی استان مركزی با بیان اینکه سرقت يك پديده اجتماعی و يكی از قديمی ترين جرايم عليه اموال و مالكيت به شمار می رود و بيشتر شهروندان كشور از آن متضرر می شوند، گفت: پيشگيری و مقابله با سرقت نيازمند عزم جدی و جمعی همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی و مسئوليت پذيری شهروندان است.

سرگرد حبیب رضایی با اشاره به اینکه به موازات افزايش آمار سرقت در كشورهای مختلف، در كشور ما اين معضل اجتماعی قابل توجه بوده است، افزود: این امر سبب متزلزل شدن امنيت داخلی، بالا رفتن هزينه های توليد، از بين رفتن انگيزه های كار، تلاش و سرمايه گذاری در كشور، مصروف نگه داشتن بخشی از نيروهای امنيتی و بسياری از مشكلات ديگر می شود.

وی ادامه داد: صنعتی بودن استان مركزی و شرايط مهاجر پذيری آن و ورود افسار گسيخته انواع فرهنگ ها و برخی كم كاری ها در بسط و توسعه زير ساخت های مطمئن فرهنگی، موجب شده اين استان در برابر اين مشکلات و معضلات آسيب پذيرتر باشد.

رییس دفتر تحقيقات كاربردی فرماندهی انتظامی استان مركزی تصریح کرد: با توجه به موارد ذكر شده مشخص می شود، اگر نتوانيم شناخت مناسبی از علل وقوع سرقت در استان از طريق ابزارهای علمی پيدا كنيم، هر روز شاهد آمار صعودی سرقت خواهيم بود.

رضایی با تاکید بر اینکه پيشگيری و مقابله با سرقت عزم جدی و جمعی بين همه سازمان ها و نهاد های اجتماعی و مسئوليت پذيری شهروندان در كنار انجام مطالعات هدفمند و ميدانی را می طلبد، گفت: با توجه به نتايج حاصل از علل بروز سرقت در استان مركزی می توان راهكارها و پيشنهادات را برای كاهش سرقت ارائه كرد.

وی بهبود بخشيدن اوضاع اقتصادی مردم و مبارزه جدی با فقر، تلاش مستمر برای حل مشكل بيكاری، اتخاذ برنامه های اشتغال زايی كارا، ارزشيابی از ميزان موفقيت آن و رفع جدی نواقص و مشكلات به منظور اثر بخشی اقدامات، توسعه و احداث مراكز تفريحی و فرهنگی در مناطق جرم خيز و آلوده، آگاه سازی جامعه از طريق رسانه های جمعی، پرورش شخصيت و بالا بردن اعتماد به نفس و تعليم و تربيت صحيح را از جمله راهکارهای مقابله با این معضل عنوان کرد.

رییس دفتر تحقيقات كاربردی فرماندهی انتظامی استان مركزی تصریح کرد: پيشگيری از سرقت تنها به راهكارهای مذکور محدود نشده و با انجام تحقيقات ميدانی و فنی مناسب و ارتباط مستمر با كارشناسان مرتبط می توان فضای علمی شايسته ای را برای پيشگيری از سرقت در سطح استان پايه گذاری کرد.

با وجود تهدیدات موجود در جامعه به ویژه برای مغازه داران و خرده فروشان، بهترین راهکار همکاری همه جانبه اقشار جامعه با پلیس و استفاده از وسایل امنیتی برای پیشگیری از اقدامات سارقان و شناسایی آنان در راستای برقراری امنیت در جامعه است.