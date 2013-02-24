دستبرد 40 میلیونی سارق آشنا به خانه بستگان همسر

به گزارش خبرنگار مهر، 17 آبان امسال فردی با مراجعه به کلانتری 112 ابوسعید اعلام کرد که خانه اش در طبقه سوم یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان ولی عصر ـ خیابان اسدی منش مورد سرقت قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت منزل" و به دستور قاضی مکرمی ، بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 11 تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : 16 آبان زمانیکه همسرم به منزل یکی از بستگان خود رفته بود ، سارق یا سارقین اقدام به سرقت طلا و جواهرات داخل خانه و همچنین یک دستگاه لب تاپ و دوربین فیلمبرداری به ارزش تقریبی 40 میلیون تومان کرده اند .

کارآگاهان پایگاه هشتم ، در ادامه رسیدگی به پرونده و با مراجعه به محل سرقت ، با بررسی نحوه سرقت اطمینان پیدا کردند که سرقت از نوع "داخلی" است و سارق یا سارقین با استفاده از کلید در منزل مالباخته و در ورودی مجتمع ، اقدام به سرقت کرده اند .

با توجه به نوع سرقت و احتمال وقوع سرقت از سوی افراد مرتبط با خانواده مالباخته ، کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که در زمان سرقت تعدادی از ساکنان مجتمع جوانی حدود 30 ساله را در زمان تردد در راه پله های مجتمع مشاهده کرده اند . بلافاصله چهره نگاری تصویر جوان 30 ساله انجام و تصاویر به دست آمده به مالباخته و همسرش نشان داده شد .

همسر مالباخته به محض مشاهده تصویر چهره نگاری موفق به شناسایی همسر دختر دایی خود شد و با معرفی هویت وی به نام "پیام . ح" به کارآگاهان اعلام کرد : در زمان سرقت و به اصرار دختر دایی ام ، به منزل دایی خود رفته بودم و زمانیکه به خانه بازگشتم ، متوجه شدم که تمامی طلا و جواهرات داخل خانه ، به همراه دوربین فیلمبرداری و دستگاه لب تاپ به سرقت رفته است .

با شناسایی هویت سارق ، کارآگاهان پایگاه هشتم با شناسایی محل سکونت "پیام . ح" در شهرک اندیشه ، با اخذ نیابت قضایی به این محل رفته در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که پیام از محل سکونت خود متواری شده است . در ادامه و در بازرسی مخفیگاه متهم ، کارآگاهان موفق به کشف کلیه طلا و جواهرات ، به همراه دوربین فیلمبرداری و دستگاه لب تاپ مسروقه شدند که با انجام هماهنگی های لازم قضایی ، کلیه اموال مکشوفه به مالباخته بازپس داده شد .

سرهنگ کارآگاه میرزکی ، رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه اعلام این خبر با اشاره به دستور انتشار تصویر متهم پرونده گفت : با توجه به متواری بودن متهم و احتمال ارتکاب دیگر جرایم و به منظور دستگیری متهم ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم "پیام . ح" از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شهروندان که اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه این متهم در اختیار دارند ، درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 21866058 و 66469851 در اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند . همچنین از کلیه شکات احتمالی نیز دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان حر ـ انتهای خیابان 12 فروردین مراجعه کنید .