ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی از 7 اسفند ماه در نگارخانه فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز آغاز بکار خواهد کرد.

وی افزود: در این جشنواره بیش از 150 اثر در رشته های خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، نگارگری، صنایع دستی و طرح های حجمی به نمایش گذاشته خواهد شد.

اختتامیه جشنواره 8 اسفند ماه در سالن همایش های استاد سیروس صابر

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در ادامه از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره دیدنی نیز خبر داد و گفت: این جشنواره از 7 اسفند ماه کار خود را در نگارخانه فجر آغاز خواهد کرد و با برگزاری اختتامیه ویژه ای 8 اسفند روز سه شنبه در سالن همایش های "استاد سیروس صابر اداره کل ارشاد البرز " به کار خود پایان خواهد داد.

وی افزود: این اختتامیه از ساعت 15 الی 17 برگزار می شود.

جشنواره کشوری هنرهای تجسمی به همت "بسیج هنرمندان" و "اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی" از روز دوشنبه 7 اسفند ماه در " نگارخانه فجر" ارشاد آغاز بکار خواهد کرد.