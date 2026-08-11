سارق ۵ میلیارد ریالی طلاجات در هشترود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی عصر سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل در شهرستان هشترود، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی، دو متهم شامل یک زن و یک مرد را در ارتباط با این سرقت شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه، متهمان را دستگیر کردند.

داداشی با اشاره به اعتراف متهمان به سرقت طلاجات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، طلاجات مسروقه به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف و پس از شناسایی به مال‌باخته تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود در پایان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به توصیه‌های پیشگیرانه پلیس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرقت‌های منازل مربوط به طلا و وجه نقد است، شهروندان باید منازل خود را به دوربین مداربسته و قفل‌های مستحکم مجهز کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست هنگام ترک منزل از نگهداری مقادیر زیادی طلا و وجه نقد در خانه خودداری کرده و از ورود افراد ناشناس و متکدیان به داخل منزل جلوگیری کنند.