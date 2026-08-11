تأکید مسئولان قضایی ریگان بر تشدید نظارت ها برای جلوگیری از سرقت خرما

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادگستری ریگان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت پیشگیری از سرقت خرما و تأمین امنیت باغداران و کشاورزان این شهرستان با اشاره به اهمیت محصول خرما در اقتصاد و معیشت مردم منطقه، اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل برداشت خرما و ضرورت صیانت از دسترنج کشاورزان، دستگاه‌های متولی باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش نظارت‌ها، از وقوع سرقت و خرید و فروش غیرمجاز محصول خرما جلوگیری کنند.

امید سرحدی نژاد، افزود: در این راستا، شناسایی سارقان سابقه‌دار، افزایش گشت‌های انتظامی، شناسایی کارگران غیربومی و اتباع بیگانه و جمع آوری معتادین متجاهر از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از سرقت خرما است.

دادستان ریگان نیز در این جلسه بر لزوم شناسایی خریداران خرما و فعالیت آنان در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و گفت: خرید و فروش خرما باید در محل‌های مشخص و ساماندهی‌شده انجام شود و با افرادی که خارج از محدوده‌های تعیین‌شده اقدام به خرید محصول می‌کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

محمدصالح سعیدی گراغخانی، با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: مقرر شد جلسات توجیهی با مالکین باغات، باغداران و سردخانه‌داران برگزار و نسبت به آگاهی‌بخشی و پیشگیری از سرقت محصول اقدامات لازم انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین کمیته‌های پیشگیری با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی، شهرداری، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل و وضعیت شهرستان تا پایان فصل برداشت خرما به‌صورت مستمر رصد و گزارش اقدامات به‌صورت هفتگی ارائه شود.

دادستان ریگان تصریح کرد: گشت‌های انتظامی و بازرسی نیز در ایام برداشت خرما تقویت خواهد شد، فهرست سارقان سابقه‌دار و افراد مشکوک مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد و سارقان تا پایان فصل برداشت در بازداشت خواهند ماند.

وی ادامه داد: همچنین ساماندهی متکدیان و افراد فاقد وضعیت مشخص در سطح شهر و روستاها و معرفی آنان به مراجع مربوط نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سعیدی، با تأکید بر نقش مهم مردم در پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: شهروندان، باغداران و کشاورزان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا از سرقت محصول و ایجاد خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.