خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دهه پایانی ماه صفر برای مردم ایران یادآور روزهای حزن‌انگیزی است روزهایی که در آن رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) قرار دارد و همین مناسبت‌ها، فضای شهرها را به رنگ عزا درمی‌آورد.

در بیجار نیز همزمان با این ایام، مساجد، هیئت‌های مذهبی و موکب‌های مردمی برنامه‌های مختلفی را برای سوگواری و تبیین سیره اهل بیت(ع) تدارک دیده‌اند؛ برنامه‌هایی که بخش قابل توجهی از آن با مشارکت مستقیم مردم و جوانان برگزار می‌شود.

مسجد حضرت محمد(ص) و مسجد امام رضا(ع) از جمله مکان‌هایی هستند که در این ایام میزبان عزاداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) خواهند بود و برنامه‌های سخنرانی، مرثیه‌خوانی، نوحه‌خوانی و عزاداری در آنها برگزار می‌شود.

در کنار مساجد، موکب‌های مردمی نیز در سطح شهر فعال شده‌اند و بنا بر برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعدادی از این موکب‌ها طی دو شب با برگزاری مراسم عزاداری، نوحه‌خوانی و برنامه‌های مذهبی، میزبان مردم خواهند بود.

این حضور مردمی، حال‌وهوای متفاوتی به شهر بخشیده است؛ از یک سو صدای نوحه و مرثیه از مساجد و موکب‌ها شنیده می‌شود و از سوی دیگر، جوانانی که در برپایی و اداره مراسم مشارکت دارند، نشان می‌دهند سنت عزاداری اهل بیت(ع) همچنان در میان نسل‌های مختلف مردم بیجار زنده است.

دهه پایانی صفر؛ فرصتی برای تبیین سیره اهل بیت(ع)

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهه پایانی ماه صفر از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی است و مردم در این ایام با برگزاری مراسم عزاداری، ارادت خود را به پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) نشان می‌دهند.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان افزود: برنامه‌های این ایام در بیجار با محوریت مساجد، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی برگزار می‌شود و تلاش شده است در کنار مراسم سوگواری، برنامه‌های معرفتی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

جمادیان با اشاره به برگزاری مراسم در مسجد حضرت محمد(ص) و مسجد امام رضا(ع) گفت: این مساجد در ایام پایانی صفر میزبان مردم و عزاداران خواهند بود و برنامه‌های مختلفی از جمله سخنرانی، مداحی، مرثیه‌خوانی و عزاداری در آنها برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان، حضور فعال هیئت‌های مذهبی و جوانانی است که بدون چشمداشت برای برگزاری مراسم مذهبی پای کار می‌آیند و همین مشارکت مردمی موجب شده است برنامه‌های مناسبتی با شور و گستردگی بیشتری برگزار شود.

وی تأکید کرد: باید از این فرصت برای معرفی سیره و سبک زندگی اهل بیت(ع) به نسل جوان استفاده کرد؛ چراکه عزاداری زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در کنار اشک و سوگواری، معرفت و شناخت نیز افزایش پیدا کند.

جمادیان با اشاره به فعالیت موکب‌های مردمی در این ایام گفت: موکب‌ها نیز طی دو شب برنامه‌های عزاداری و نوحه‌خوانی خواهند داشت و مردم می‌توانند با حضور در این برنامه‌ها در مراسم سوگواری دهه پایانی صفر مشارکت کنند.

وی در پایان گفت: از همه هیئت‌ها، مداحان، مساجد، جوانان و خیرانی که در برگزاری برنامه‌های این ایام همکاری دارند قدردانی می‌کنیم و امیدواریم مراسم دهه پایانی صفر در بیجار با حضور گسترده مردم و در شأن اهل بیت(ع) برگزار شود.

مداحان روایتگران مکتب اهل بیت(ع)

رئیس کانون مداحان شهرستان بیجار، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مداحی و مرثیه‌خوانی بخش مهمی از مراسم سوگواری اهل بیت(ع) است و مداحان تلاش می‌کنند با استفاده از اشعار و مضامین مناسب، فضای معنوی مراسم را برای مردم فراهم کنند.

مهدی فرجی افزود: در دهه پایانی صفر، مداحان شهرستان در مساجد و موکب‌های مختلف حضور خواهند داشت و برنامه‌های نوحه‌خوانی و مرثیه‌خوانی را اجرا می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که مداحی تنها خواندن اشعار سوگ نیست، بلکه مداح باید بتواند پیام و سیره اهل بیت(ع) را نیز به مخاطب منتقل کند؛ به‌ویژه در شرایط امروز که ارتباط با نسل جوان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

رئیس کانون مداحان بیجار گفت: در مراسم امسال تلاش شده است از ظرفیت مداحان جوان نیز استفاده شود و فضای مناسبی برای حضور نسل جدید در برنامه‌های مذهبی فراهم شود.

وی با اشاره به حضور مداحان در موکب‌های سطح شهر بیان کرد: این موکب‌ها به همت مردم و هیئت‌های مذهبی شکل گرفته‌اند و طی دو شب میزبان عزاداران خواهند بود و برنامه‌های نوحه‌خوانی و سوگواری در آنها اجرا می‌شود.

فرجی خاطرنشان کرد: مردم بیجار همواره در مناسبت‌های مذهبی حضور پررنگی داشته‌اند و امیدواریم امسال نیز شاهد حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در مراسم دهه پایانی صفر باشیم.

هیئت‌های مذهبی؛ پای کار برگزاری مراسم

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بیجار، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های مذهبی شهرستان هستند و در مناسبت‌های مختلف، مردم را برای برگزاری مراسم و برنامه‌های فرهنگی گرد هم می‌آورند.

منصور عباسی افزود: در دهه پایانی صفر نیز هیئت‌های مذهبی بیجار در کنار مساجد و موکب‌ها برای برگزاری مراسم عزاداری و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی حضور دارند.

عباسی با اشاره به نقش مردم در برگزاری این مراسم گفت: بخش زیادی از هزینه‌ها و اقدامات مربوط به برپایی مراسم با مشارکت خیران و مردم انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده عمق ارادت مردم شهرستان به پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی بیجار ادامه داد: موکب‌های مردمی که در سطح شهر برپا شده‌اند، طی دو شب برنامه‌های عزاداری و نوحه‌خوانی دارند و هیئت‌ها نیز در اجرای این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که مراسم تنها به یک برنامه عزاداری محدود نشود و زمینه‌ای برای حضور خانواده‌ها و به‌خصوص جوانان و نوجوانان فراهم شود.

عباسی خاطرنشان کرد: هیئت‌های مذهبی سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای شهرستان هستند و هر زمان که مردم برای یک کار دینی و فرهنگی پای کار آمده‌اند، شاهد شکل‌گیری برنامه‌هایی ماندگار و اثرگذار بوده‌ایم.

شهری که در سوگ اهل بیت(ع) سیاه‌پوش می‌شود

دهه پایانی صفر در بیجار تنها مجموعه‌ای از مراسم رسمی نیست؛ بخش مهمی از این ایام را حرکت‌های مردمی شکل می‌دهد؛ از جوانانی که برای برپایی موکب‌ها وقت می‌گذارند تا پیرغلامانی که سال‌هاست در مجالس اهل بیت(ع) نوحه می‌خوانند و خانواده‌هایی که با حضور در مساجد و هیئت‌ها، فرزندان خود را نیز همراه می‌کنند.

در این میان، مسجد حضرت محمد(ص) و مسجد امام رضا(ع) میزبان بخش مهمی از مراسم این ایام هستند و موکب‌های مردمی نیز با برگزاری برنامه‌های دو شب عزاداری و نوحه‌خوانی، فضای سوگواری را در سطح شهر گسترش داده‌اند.

آنچه در این روزها در بیجار دیده می‌شود، پیوند میان سنت و نسل جدید است؛ پیرغلامان و مداحان باتجربه در کنار جوانانی قرار گرفته‌اند که مسئولیت برپایی موکب‌ها و اجرای برنامه‌ها را برعهده گرفته‌اند.

دهه پایانی صفر فرصتی است تا مردم در کنار عزاداری برای پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، بار دیگر به سیره و آموزه‌های آنان توجه کنند؛ آموزه‌هایی که از اخلاق و کرامت انسانی تا مردم‌داری، عدالت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

بیجار در این روزها، روایت دیگری از ارادت به اهل بیت(ع) را به نمایش می‌گذارد؛ روایتی که نه تنها در صدای نوحه و مرثیه، بلکه در دست‌های جوانانی دیده می‌شود که برای پذیرایی از عزاداران، برپایی موکب و خدمت به مردم آستین بالا زده‌اند و شاید همین حضور بی‌تکلف مردم باشد که عزاداری را از یک مراسم مناسبتی فراتر می‌برد و آن را به بخشی زنده از فرهنگ و هویت اجتماعی شهر تبدیل می‌کند.