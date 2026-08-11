پوستر همایش ملی «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» در تبریز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضا و دبیرخانه اجرایی همایش ملی «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» عصر سهشنبه با حضور در دفتر نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، گزارشی از روند فعالیتها، اهداف و برنامههای این همایش ارائه کردند.
در این دیدار، پوستر رسمی همایش نیز با حضور حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل رونمایی شد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در این دیدار با تأکید بر اهمیت تبیین جایگاه زن در الگوی اسلامی، بر ضرورت توجه به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و نخبگانی در برگزاری این رویداد تأکید کرد.
وی برگزاری همایش ملی «زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی» را فرصتی برای تبیین نقش و جایگاه زن در گفتمان انقلاب اسلامی دانست و بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران برای تحقق اهداف این همایش تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای دبیرخانه اجرایی همایش گزارشی از اقدامات انجامشده و روند برنامهریزی برای برگزاری این رویداد ارائه کردند.
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