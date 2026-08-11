خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سال‌ها گذشته است... سال‌هایی پر از چشم‌انتظاری، دلتنگی و خاطراتی که برای یک مادر، هیچ‌وقت کهنه نشد.

اما امروز، انتظار به پایان رسید.جمشید صالحی فریدن؛ شهیدی از روزهای دفاع مقدس، پس از سال‌ها دوری، به خانه بازگشت.

این‌بار، مادر آمده بود تا فرزندش را ببیند؛ دیداری که سال‌ها در انتظارش بود... دیداری آمیخته با اشک و صبر، با دلتنگی و عشق، و با بغضی که سال‌ها در سینه یک مادر مانده بود.

پیکر مطهر شهید جمشید صالحی، همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، در میان عزاداران ۲۸ صفر،

بر دوش مردم الیگودرز تشییع می‌شود.

مردم از میدان امام خمینی(ره) به سمت گلزار شهدای الیگودرز می‌روند؛ تا شهر، این‌بار میزبان فرزندی باشد که سال‌ها پیش برای دفاع از وطن رفت و امروز، با احترام و شکوه، بازگشته است.

جمشید صالحی فریدن؛ پس از سال‌ها دوری،بازگشت... اما برای یک مادر، این بازگشت چیزی فراتر از یک تشییع و پایان سال‌ها انتظار است...