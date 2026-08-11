به گزارش خبرنگار مهر، کوروش رضایی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز و تداوم عملیات برداشت محصولات غلات در این شهرستان اظهار کرد: عملیات برداشت گندم و جو در مزارع شهرستان با سرعت در حال انجام است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، انتظار می‌رود مجموع تولید غلات شهرستان در سال زراعی جاری به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

وی تصریح کرد: غلات از مهم‌ترین محصولات زراعی شهرستان کیار محسوب می‌شوند و سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی، اقتصاد بهره‌برداران و پایداری تولیدات کشاورزی منطقه دارد.

رضایی با اظاره به وضعیت سطح زیرکشت گندم در شهرستان کیار افزود: در سال زراعی جاری در مجموع ۵ هزار و ۸۶۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۳ هزار هکتار به صورت آبی و ۲ هزار و ۸۶۰ هکتار به صورت دیم کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار ادامه داد: بیشترین تمرکز کشت گندم آبی در مناطق بخش مرکزی و کیار شرقی قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از مجموع سطح زیرکشت گندم شهرستان، بیش از ۱۳ هزار تن گندم برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی بیان داشت: افزایش بهره‌وری در تولید گندم، استفاده از بذور مناسب و اصلاح‌شده، رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و مدیریت صحیح منابع آب و نهاده‌ها از جمله عوامل مؤثر در دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع این محصول است.

رضایی در ادامه به وضعیت کشت جو در شهرستان کیار اشاره کرد و یادآور شد: در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت جو قرار گرفته که از این میزان، ۹۰۰ هکتار آبی و یک هزار و ۴۴۰ هکتار دیم است.

وی اذعان داشت: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود در پایان عملیات برداشت، بیش از ۴ هزار تن جو از مزارع شهرستان تولید و برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار خاطرنشان کرد: مجموع تولید پیش‌بینی‌شده گندم و جو در شهرستان، بیش از ۱۷ هزار تن است که این میزان تولید، ظرفیت قابل توجه بخش زراعت شهرستان را نشان می‌دهد.

افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول با استفاده از فناوری‌های نوین در مزارع

در ادامه شهرام هاشمی، با اشاره به ارقام مورد استفاده در کشت محصولات غلات اظهار کرد: کشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری برای کشت گندم از ارقام میهن، پیشگام، الوند، حیدری اصلاح‌شده و ارقام محلی استفاده کرده‌اند.

هاشمی اضافه کرد: در کشت جو نیز ارقام بهمن، جلگه، مهتاب اصلاح‌شده و ارقام محلی مورد استفاده بهره‌برداران قرار گرفته است که انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی و زراعی منطقه می‌تواند در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی علمی و بهره‌ور اذعان داشت: انتخاب رقم مناسب، استفاده از بذر با کیفیت، رعایت تاریخ مناسب کشت و برداشت و توجه به توصیه‌های فنی کارشناسان از جمله عوامل مهم در افزایش بهره‌وری مزارع گندم و جو محسوب می‌شود.

مسئول زراعت شهرستان کیار همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اراضی زیر کشت گندم و جو در شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند که این موضوع نقش مهمی در مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط تولید دارد.

وی افزود: استفاده از روش‌های نوین آبیاری علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب، زمینه را برای افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح فراهم می‌کند و با توجه به ضرورت صیانت از منابع آبی، توسعه این روش‌ها یکی از اولویت‌های مهم در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

هاشمی ادامه داد: در اراضی دیم نیز تمرکز بر استفاده از دستگاه‌های کشت مستقیم است که می‌تواند ضمن کاهش عملیات خاک‌ورزی، به حفظ رطوبت خاک، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فرآیند کشت کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین در مزارع، علاوه بر افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید، حفظ منابع پایه و حرکت به سمت کشاورزی پایدار داشته باشد.

مسئول زراعت شهرستان کیار با تأکید بر ضرورت تداوم استفاده از روش‌های علمی در تولید محصولات زراعی گفت: حرکت از شیوه‌های سنتی به سمت کشاورزی علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع است.