  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار تن گندم و جو در شهرستان کیار

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۷ هزار تن گندم و جو در شهرستان کیار

کیار- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، انتظار می‌رود مجموع تولید غلات این شهرستان در سال زراعی جاری به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش رضایی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز و تداوم عملیات برداشت محصولات غلات در این شهرستان اظهار کرد: عملیات برداشت گندم و جو در مزارع شهرستان با سرعت در حال انجام است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، انتظار می‌رود مجموع تولید غلات شهرستان در سال زراعی جاری به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

وی تصریح کرد: غلات از مهم‌ترین محصولات زراعی شهرستان کیار محسوب می‌شوند و سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گندم و جو اختصاص یافته است که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی، اقتصاد بهره‌برداران و پایداری تولیدات کشاورزی منطقه دارد.

رضایی با اظاره به وضعیت سطح زیرکشت گندم در شهرستان کیار افزود: در سال زراعی جاری در مجموع ۵ هزار و ۸۶۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۳ هزار هکتار به صورت آبی و ۲ هزار و ۸۶۰ هکتار به صورت دیم کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار ادامه داد: بیشترین تمرکز کشت گندم آبی در مناطق بخش مرکزی و کیار شرقی قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از مجموع سطح زیرکشت گندم شهرستان، بیش از ۱۳ هزار تن گندم برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی بیان داشت: افزایش بهره‌وری در تولید گندم، استفاده از بذور مناسب و اصلاح‌شده، رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و مدیریت صحیح منابع آب و نهاده‌ها از جمله عوامل مؤثر در دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع این محصول است.

رضایی در ادامه به وضعیت کشت جو در شهرستان کیار اشاره کرد و یادآور شد: در سال زراعی جاری ۲ هزار و ۳۴۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت جو قرار گرفته که از این میزان، ۹۰۰ هکتار آبی و یک هزار و ۴۴۰ هکتار دیم است.

وی اذعان داشت: با توجه به سطح زیرکشت و عملکرد پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود در پایان عملیات برداشت، بیش از ۴ هزار تن جو از مزارع شهرستان تولید و برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار خاطرنشان کرد: مجموع تولید پیش‌بینی‌شده گندم و جو در شهرستان، بیش از ۱۷ هزار تن است که این میزان تولید، ظرفیت قابل توجه بخش زراعت شهرستان را نشان می‌دهد.

افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول با استفاده از فناوری‌های نوین در مزارع

در ادامه شهرام هاشمی، با اشاره به ارقام مورد استفاده در کشت محصولات غلات اظهار کرد: کشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری برای کشت گندم از ارقام میهن، پیشگام، الوند، حیدری اصلاح‌شده و ارقام محلی استفاده کرده‌اند.

هاشمی اضافه کرد: در کشت جو نیز ارقام بهمن، جلگه، مهتاب اصلاح‌شده و ارقام محلی مورد استفاده بهره‌برداران قرار گرفته است که انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی و زراعی منطقه می‌تواند در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول نقش مؤثری داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت کشاورزی علمی و بهره‌ور اذعان داشت: انتخاب رقم مناسب، استفاده از بذر با کیفیت، رعایت تاریخ مناسب کشت و برداشت و توجه به توصیه‌های فنی کارشناسان از جمله عوامل مهم در افزایش بهره‌وری مزارع گندم و جو محسوب می‌شود.

مسئول زراعت شهرستان کیار همچنین با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اراضی زیر کشت گندم و جو در شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند که این موضوع نقش مهمی در مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط تولید دارد.

وی افزود: استفاده از روش‌های نوین آبیاری علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب، زمینه را برای افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح فراهم می‌کند و با توجه به ضرورت صیانت از منابع آبی، توسعه این روش‌ها یکی از اولویت‌های مهم در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

هاشمی ادامه داد: در اراضی دیم نیز تمرکز بر استفاده از دستگاه‌های کشت مستقیم است که می‌تواند ضمن کاهش عملیات خاک‌ورزی، به حفظ رطوبت خاک، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فرآیند کشت کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین در مزارع، علاوه بر افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید، حفظ منابع پایه و حرکت به سمت کشاورزی پایدار داشته باشد.

مسئول زراعت شهرستان کیار با تأکید بر ضرورت تداوم استفاده از روش‌های علمی در تولید محصولات زراعی گفت: حرکت از شیوه‌های سنتی به سمت کشاورزی علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع است.

کد مطلب 6914523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها