  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

یک مقام مسئول وزارت علوم اعلام کرد؛

جزئیات برگزاری همایشهای 5گانه دانشگاه پاک/ بررسی ابعاد اعتیاد در دانشگاهها

جزئیات برگزاری همایشهای 5گانه دانشگاه پاک/ بررسی ابعاد اعتیاد در دانشگاهها

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برگزاری همایش های 5 گانه دانشگاه پاک برای پیشگیری از اعتیاد در خوابگاهها و دانشگاهها، درباره جزئیات این همایش به مباحثی اشاره کرد.

جلیل دارا در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رویش که تا 8 اسفندماه در دانشگاه امیرکبیر در حال برگزاری است، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برگزاری همایش دانشگاه پاک و با ذکر دلائل برگزاری همایشی تحت این عنوان، گفت: پیشگیری از اعتیاد طی 2 سال گذشته تاکنون در دانشگاهها جدی تر شده و اگر یک دانشجو معتاد به مواد مخدر حتی سیگار هم باشد، این اتفاق در شأن دانشگاه نیست.

وی گفت: به اذعان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وزارتخانه های پیشگام در امر مبارزه با مواد مخدر شناخته شده و این وزارتخانه مدت 2 سال است جدی تر از گذشته با این ستاد همکاری دارد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، درباره برگزاری همایشهای 5 گانه دانشگاه پاک، اظهار داشت: همایش دانشگاه پاک در 5 دانشگاه کشور به عنوان نمونه برگزار می شود و مراسم اختتامیه این همایش در زمانی که اعلام خواهد شد به صورت مشترک با این دانشگاهها برگزار می شود.

دارا با بیان اینکه خوابگاهها استعدادهای بیشتری برای ورود به مشکلات مواد مخدر را دارند، تاکید کرد: نگاه پیشگیرانه به خوابگاهها بسیار جدی تر است.

به گفته وی، وزارت علوم از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواسته تا در خصوص تمام ابعاد بحث مواد مخدر در دانشگاهها را که شامل نوع و میزان مصرف در میان دانشجویان می شود، پیمایشی را انجام دهد.


 

کد مطلب 2005673

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