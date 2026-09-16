بعثت کرمانشاه لیگ دسته اول فوتبال را با تساوی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر چهارشنبه در هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه آزادی کرمانشاه مقابل نفت و گاز گچساران قرار گرفت که این دیدار بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید.

دو تیم که به تازگی مراحل آماده‌سازی و بدنسازی پیش‌فصل را پشت سر گذاشته‌اند، هنوز به شرایط کامل مسابقه نرسیده بودند و همین مسئله بر کیفیت نیمه نخست تأثیر گذاشت.

در ۴۵ دقیقه ابتدایی، بازی از جذابیت چندانی برخوردار نبود و موقعیت‌های خطرناک زیادی روی دروازه دو تیم شکل نگرفت تا بازیکنان بدون گل زده راهی رختکن شوند.

با شروع نیمه دوم، کادر فنی بعثت با انجام چند تعویض تلاش کرد جریان مسابقه را تغییر دهد و تیم کرمانشاهی نیز عملکرد بهتری نسبت به نیمه نخست ارائه کرد.

بعثت در این نیمه چند فرصت مناسب برای باز کردن دروازه نفت و گاز گچساران به دست آورد که مهم‌ترین آن با یک شوت به سمت دروازه حریف رقم خورد، اما مدافع نفت و گاز توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید تا بهترین فرصت گلزنی بعثت از بین برود.

تلاش دو تیم در ادامه مسابقه نیز ثمری نداشت و در نهایت نخستین دیدار بعثت کرمانشاه در فصل جدید لیگ دسته اول با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم لیگ دسته اول، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه میهمان هوادار تهران خواهد بود.