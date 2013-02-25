روبرتو مانچینی" پیروزی منچسترسیتی را به پاپ تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مردان مانچینی روز یکشنبه توانستند با دو گل از سد چلسی در ورزشگاه اتحاد بگذرند با این حال هنوز 12 امتیاز از منچستریونایتد در صدر جدول عقبترند.
"روبرتو مانچینی" که یک کاتولیک مذهبی است، در نشست خبری اظهار داشت: چیزی که میخواهم الان بگویم این است که این آخرین یکشنبه پاپ ما خواهد بود. میخواهم از این فرصت استفاده کنم و به خاطر آنچه او در هشت سال انجام داده، سپاسگزاری کنم.
سرمربی من سیتی در خصوص رقابت های لیگ برتر هم گفت: یازده بازی تا پایان فصل باقی مانده و اگر منیونایتد چهار بازی خود را ببرد، دیگر کار تمام است اما ما نمیتوانیم رقابتها را تمام شده تلقی کنیم. من این را از بازیکنانم میخواهم که به لحاظ ذهنی مراقب آن باشند.
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