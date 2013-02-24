من سیتی از سد چلسی گذشت/ برتری پرگل نیوکاسل مقابل ساوتهمپتون

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان عصر امروز یکشنبه با برگزاری 2 دیدار به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد با نتیجه دو بر صفر از سد چلسی گذشت. "یحیی توره" در دقیقه 63 و "کارلوس ته‌وز" در دقیقه 85 برای من سیتی گل زدند. ضمن اینکه"فرانک لمپارد" از چلسی در دقیقه 52 این دیدار یک پنالتی را با درخشش "جو هارت" از دست داد.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز نیوکاسل در دیداری خانگی با نتیجه پرگل 4 بر 2 از سد ساوتهمپتون گذشت و به رده چهاردهم جدول رده‌بندی صعود کرد. "موسی سیسوکو" (33)، "پاپیس دمبا سیسه" (42)، "یوهان کابایه" (67 - پنالتی) و "جوس هوویلد" (79 - گل به خودی) برای نیوکاسل گل زدند. گل‌های ساوتهمپتون را هم "اشنایدرلین" (3) و "لامبرت" (50) به ثمر رساندند.

هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر فردا دوشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های وستهام و تاتنهام به پایان می‌رسد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 68 امتیاز

2- منچسترسیتی 56 امتیاز

3- چلسی 49 امتیاز

4- تاتنهام 48 امتیاز - یک بازی کمتر

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14- نیوکاسل 30 امتیاز

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18- آستون ویلا 24 امتیاز

19- ردینگ 23 امتیاز

20- کویینزپارک رنجرز 17 امتیاز