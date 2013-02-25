  1. استانها
  2. گلستان
۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

صابری در گفتگو با مهر:

تکمیل بیمارستان آزادشهر 110 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

تکمیل بیمارستان آزادشهر 110 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: تکمیل بیمارستان آزادشهر نیاز به 110 میلیارد ریال اعتبار دارد.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمارستان آزادشهر از پروژه های مهم مهرماندگار در شهرستان است که دولت هیچ اقدامی برای تسریع در ساخت و تجهیز آن در سالجاری انجام نداده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری هیچ رقمی از سوی دولت برای تجهیز این بیمارستان تخصیص نیافته است.
 
وی گازرسانی به روستاها را از دیگر پروژه های مهرماندگار برشمرد و عنوان کرد: تلاشها و پیگیریهای ما سبب شده تا بخشی از پروژه اجرایی شود ولی دولت هیچ کاری در این حوزه انجام نداده است.و
 
صابری گفت: امسال به دلیل عدم تحقق بودجه کشور، آنچه از پروژه های مهر ماندگار مصوب شد، محقق نشده است.
 
نماینده مردم آزادشهر و رامیان به مسائل حوزه صنعت و معدن استان اشاره و اضافه کرد: تکلیف حوزه مدیریتی صنعت و معدن استان روشن شده و مدیر استان معرفی می شود.
 
وی به بخش معادن اشاره کرد و گفت: بخشی از دغدغه ها پرداخت معوقات معادن بوده که در سفر قبلی معاون وزیر 50 درصد این معوقات پرداخت شد.
 
صابری یادآورشد: در تلاش هستیم که مابقی معوقات نیز تا پایان سال گرفته شود که ما در این بخش با مشکل مواجه نشویم.
کد مطلب 2005770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه