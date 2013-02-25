تکمیل بیمارستان آزادشهر 110 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمارستان آزادشهر از پروژه های مهم مهرماندگار در شهرستان است که دولت هیچ اقدامی برای تسریع در ساخت و تجهیز آن در سالجاری انجام نداده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری هیچ رقمی از سوی دولت برای تجهیز این بیمارستان تخصیص نیافته است.

وی گازرسانی به روستاها را از دیگر پروژه های مهرماندگار برشمرد و عنوان کرد: تلاشها و پیگیریهای ما سبب شده تا بخشی از پروژه اجرایی شود ولی دولت هیچ کاری در این حوزه انجام نداده است.و

صابری گفت: امسال به دلیل عدم تحقق بودجه کشور، آنچه از پروژه های مهر ماندگار مصوب شد، محقق نشده است.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان به مسائل حوزه صنعت و معدن استان اشاره و اضافه کرد: تکلیف حوزه مدیریتی صنعت و معدن استان روشن شده و مدیر استان معرفی می شود.

وی به بخش معادن اشاره کرد و گفت: بخشی از دغدغه ها پرداخت معوقات معادن بوده که در سفر قبلی معاون وزیر 50 درصد این معوقات پرداخت شد.

صابری یادآورشد: در تلاش هستیم که مابقی معوقات نیز تا پایان سال گرفته شود که ما در این بخش با مشکل مواجه نشویم.