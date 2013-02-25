کره شمالی محور سخنرانی رهبر چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا/ به دنبال صلح در شبه جزیره هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، نوشت: "پارک گئون های" دختر رئیس جمهوری سابق کره جنوبی امروز دوشنبه به عنوان اولین زن رئیس جمهور سوگند یاد کرد و این مراسم به مدت دو ساعت و نیم به طول انجامید.

پارک 61 ساله، رهبر چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا با چالش های بسیاری از جمله برنامه هسته ای کره شمالی، اقتصاد شکننده کشورش و افزایش هزینه های رفاهی مواجه است.

پارک در سخنرانی خود در این مراسم مقابل پارلمان کره جنوبی گفت: آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی چالشی برای بقا و آینده مردم این کشور است.

وی افزود: از کره شمالی می خواهم تا بدون هیچ گونه تاخیری به جاه طلبی های اتمی خود پایان داده و مسیر خود را برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره هموار کند.

پارک در ادامه وعده همکاریهای بیشتر و ایجاد فضایی همراه با اعتماد میان دو کشور همسایه، بهبود اوضاع اقتصادی، اصلاح سیستم آموزشی را داد.

این اظهارات درحالیست که آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی با واکنش های گسترده جامعه بین الملل مواجه شده و اعضای حزب حاکم محافظه کار مخالفت خود را با همکاری نزدیک با همسایه خود اعلام کرده اند.

با وجود افزایش انتظارات از جامعه کره جنوبی برای همکاری با همسایه خود، "جان دلوری" پروفسور روابط بین الملل دانشگاه یونسی در سئول به الجزیره گفت: کره شمالی کشوری نیست که به راحتی بتوان با آن همکاری کرد.

وی میگوید: رئیس جمهوری جدید کره جنوبی باید کانال های گفتگو را مستقیما با کره جنوبی بگشاید و روشهایی را برای بهبود روابط با این کشور بیابد.

پارک چونگ هی پدر پارک گئون های تا زمان ترور به مدت 18 سال قدرت را در دست داشت و با وجود آنکه خدمات گسترده ای را برای مقابله با فقر انجام داد اما انتقادات بسیاری درباره نقض حقوق بشر علیه حکومت وی همواره وجود داشت.

منتقدین پارک گئون های را مستبد خوانده و متهم کرده اند که وی دنباله روی سیاست های پدرش بوده و مشروعیت سیاست خود را از پدرش به ارث برده است.