محورهای مواصلاتی خراسان شمالی لغزنده است

علی اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با آغاز بارش برف و باران از شب گذشته در گردنه های اسدلی، پلمیس، امين الله، جوزک و چمن بید، محورهای یاد شده لغزنده است و عبور و مرور در این گردنه ها فقط با زنجیر چرخ میسر است.

وی تصریح کرد: همچنین بارش برف و کولاک شدید در گردنه های اسدلی و پلمیس موجب کاهش دید رانندگان شده است.

بدیعی مقدم افزود: هم اکنون با تلاش راهداران، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و تردد وسایل نقلیه در آن جریان دارد.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی به رانندگانی که در این محورها تردد می کنند توصیه کرد تا زنجیر چرخ، چراغ مه شکن، لباس گرم و سایر تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

وی تاکید کرد: رانندگان عزیزی كه قصد عبور از محورهاي خراسان شمالی را دارند جهت آگاهی از وضعیت مسیر تردد، با شماره 141 و يا تلفن ثابت 2261000-0584 از آخرين وضعيت جاده های استان مطلع شوند.

