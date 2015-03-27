راههای خراسان شمالی باز است / هوای استان نیمه ابری

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: هم اکنون تمامی راههای استان باز و تردد به صورت طبیعی در آنها جریان دارد.

وی از رانندگانی که در محورهای مواصلاتی این استان تردد می کنند خواست تا ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمای جاده ای با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

مشتری، شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه های این استان و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه های کشور را برای تماس رانندگان در هنگام بروز مشکل و به منظور دریافت راهنمایی های لازم اعلام کرد.

وضعیت هوای استان

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی نیز اعلام کرد که بر اساس بررسی نقشه ها ی پيش يابی هواشناسی و تصاوير ماهواره ای بيانگر فعاليت سامانه بارشي در سطح استان، در پاره ای از نقاط رگبار، رعد و برق و بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی شده است.

بر پایه این خبر، هوای امروز بجنورد نيمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد و در پاره اي نقاط بارش باران و بتدريج كاهش ابر خواهد بود.

این اداره کل هوای امروز بجنورد را ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر و بیشینه دما ۸ درجه سانتیگراد و کمینه آن را یک درجه سانتیگراد اعلام کرده است.