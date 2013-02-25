قتل شوهر به خاطر سوءظن/ تشریح جنایت در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده هنگامه 44 ساله متهم است یکم بهمن ماه سال گذشته شوهر خود به نام جواد را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او پس از این جنایت جسد همسرش را در داخل یک چمدان قرار داد و بعد از انتقال به داخل ماشین آن را در حوالی پاسداران رها کرد.

متهم به قتل در ابتدا با مراجعه به کلانتری مدعی شد همسرش گم شده است اما یک روز بعد خود را تسلیم کرد. درحالی که تحقیقات در این زمینه ادامه داشت اولیای دم مقتول با حضور در دادسرا رضایت خود را اعلام کردند. صبح امروز جلسه محاکمه هنگامه در شعبه 113 دادگاه کیفری اسان تهران و به ریاست قاضی همت یار برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی صالحی نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست گفت: با توجه به رضایت اولیای دم خواستار محاکمه متهم از جنبه عمومی جرم می باشم. همچنین لازم به توضیح است که متهم به قتل با قرار وثیقه 2 میلیارد ریالی آزاد می باشد.

در ادامه دختر مقتول در جایگاه حاضر شد و گفت: می دانم مادرم بیمار است و به خاطر سوء ظنی که به پدرم داشت همچنین اعتیاد او تصمیم به قتل گرفت البته پدرم از چند سال قبل اعتیادش را ترک کرده بود. حالا هم از دادگاه می خواهم که او را ببخشد تا سایه اش بالای سر ما باشد.

متهم به قتل نیز در دفاع از خود گفت: چند سال بود که با همسرم اختلاف داشتم تصور می کردم او با زنان غریبه ارتباط دارد. یک بار درخواست طلاق دادم اما شوهرم رضایت نداد. پزشکان گفته بودند باید در بیمارستان بستری شوم زیرا وضعیت روحی خوبی نداشتم. اما به خاطر آبروی فرزندانم هیچ وقت در برابر کارهای شوهرم آبرو ریزی نکردم.

وی درباره شب حادثه گفت: شب حادثه دوباره با همدیگر درگیر شدیم من خودم را باخته بودم. تا صبح بیدار بودم ساعت 6 صبح چاقویی از آشپزخانه برداشته و با آن ضربه ای به گردن جواد زده و بعد هم جسدش را در یک چمدان گذاشتم. نمی توانستم به تنهایی جسد را به بیرون از خانه انتقال دهم به همین خاطر با برادرم تماس گرفتم. او ابتدا باور نمی کرد و اما وقتی به خانه آمد کمکم کرد تا جسد را به ماشین انتقال دهم.

در ادامه این دادگاه وکیل متهم نیز در دفاع از او گفت: موکلم اتهامش را قبول دارد او براساس نظریه پزشکی قانونی شخصیتی دو قطبی دارد که بایدتحت نظر باشد. دختر آنها در تحقیقات گفته بعضی شبها برای اینکه مادرم بلایی سر پدرمان نیاورد دراتاق او را قفل می کردم و صبح دوباره در را باز می کردم. او به خاطر سوء ظنی که به همسرش داشت موبایلش را بالای تخت و یا ماشین شوهرش می گذاشت و صدای او را ضبط می کرد بعد هم مدام به این صداها گوش می کرد. کار به جایی رسیده بود که فرزند آنها صداها را از داخل تلفن همراه پاک می کرد تا مادرش کمتر به این صداها گوش کند.

پس از دفاعیات وکیل متهم هنگامه برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد و با قبول اتهامش گفت: از دادگاه می خواهم مرا ببخشد تا کنار فرزندانم زندگی کنم.

با آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.