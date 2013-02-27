دستبرد دزد زن نما به کیف دختران دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان محمدحسين هاشمي رئيس کلانتري 171 مصطفي خميني تهران در تشريح جزييات اين خبر گفت: پس از گزارش چندين فقره سرقت اموال شخصي با ارزش از دانشجويان يکي از دانشگاههاي اطراف حرم مطهر حضرت امام خميني(ره) پرونده اي در اين رابطه تشکيل و در دستور کار کارآگاهان دايره تجسس کلانتري مصطفي خميني قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با ارجاع اين پرونده به دايره تجسس، تيمي از کارآگاهان مسئوليت رسيدگي به پرونده را به عهده گرفته و تحقيقات گسترده خود را آغاز کردند.در جریان تحقيقات پليسي مشخص شد فرد يا افرادي در سرويسهاي بهداشتي زنانه،لب تاپ،کيف پول،تلفن همراه شخصي دانشجويان دختر را به سرقت مي برند.

به دنبال اين موضوع با تدابير ويژه پليسي و با همکاري کارکنان حراست دانشگاه پس از چندين روز عمليات تعقيب و گريز پليسي ماموران موفق شدند سارق جواني که با پوشش زنانه وارد سرويس بهداشتي دانشگاه شده و در حال سرقت بود را شناسايي و دستگير کنند.

وی با اشاره به اينکه اين متهم جوان که "كيوان"نام دارد با پوشيدن لباس مبدل زنانه مانتو و مقنعه و با زدن ماسک به بهانه آلودگي هوا پس از ورود به سرويس هاي بهداشتي زنانه دانشگاه اموال دختران دانشجو را به سرقت مي برد تصريح کرد:"متهم پس از دستگيري بلافاصله به کلانتري منتقل و تحت بازجويي هاي پليسي قرار گرفت که به چندين فقره سرقت نيز اعتراف کرد.

