به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین شماره از هفتهنامه نگاه پنجشنبه همزمان با چهلمین روز درگذشت مرحوم آیتالله مجتبی تهرانی و به قلم محسن اسماعیلی آغاز میشود و در ادامه با یادداشتی از هدایتالله بهبودی با عنوان «شهروندان دیروز، مزاحمان امروز» که به موضوع هویت ملی میپردازد، ادامه پیدا میکند.
علی حق، محمود عبدالحسینی، محمدحسین سروش، سعید معیدفر و بیژن اشتری هم دیگر یادداشتنویسان این شماره این نشریه هستند.
نگاه پنجشنبه در ادامه به معرفی هفت چهره این هفته خود پرداخته و در آن از شهلا ریاحی، مسود دهنمکی، محمدجواد محبت، امین زندگانی، ژاله علو، حمید فرخنژاد و آیتالله جوادی آملی به عنوان چهرههای برتر یاد کرده است.
این هفتهنامه همچنین در بخش گزارش خود، به سراغ حبیب محبیان رفته و در مطلبی با عنوان «او مرد تنهای شب است» به بررسی وضعیت این خواننده تازه به ایران بازگشته میپردازد.
گفتگوی منتشرنشده با غلامحسین بنان که در سال 1354 گرفته شده است به همراه گفتگو با علی معلم دامغانی با موضوع شعر و شاعری و نیز مصاحبه با علی محمد افغانی نویسنده رمان شوهر آهو خانم و رضا یزدانی خواننده نیز دیگر بخشهای این شماره از نگاه پنجشنبه است.
بخش هوای تازه این شماره از این نشریه نیز به ارائه اشعاری از مهدی فرجاللهی و عزیز عباسی میپردازد. همچنین داستانهایی از جان شیور، مجید قیصری، فطمه شهیدی و اکبر صحرایی نیز در ادامه این اشعار منتشر شده است.
بخش قفسه کتاب این هفتهنامه نیز به معرفی آثاری چون دختر شینا، جاسوسی در حزب، در محضر بهجت (ره)، نامههای سیمین دانشور و جلالآل احمد، دفتر شماره 1 کارآگاهی بانوان، طنابکشی، خزان خودکامه، شوق گفتگو و فرصتها را دریاب پرداخته است.
نگاه پنجشنبه با صاحبامتیازی مجتبی واحدیپور و با قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.
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