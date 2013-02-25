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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

با انتشار بیانیه‌ای/

کانون هواداران ذوب‌آهن خواستار حضور تماشاگران در ورزشگاه شد/ درخواست از تماشاگران سپاهان و ذوب‌آهن

کانون هواداران ذوب‌آهن خواستار حضور تماشاگران در ورزشگاه شد/ درخواست از تماشاگران سپاهان و ذوب‌آهن

اصفهان – خبرگزاری مهر: کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای خواستار حمایت هواداران سپاهان و ذوب‌آهن از تیم اصفهانی در بازی‌های هفته‌های پایانی لیگ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با صدور اطلاعیه ای ضمن تشکر و قدردانی از پیام علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولادمبارکه سپاهان،از تمامی ورزش دوست استان اصفهان به ویژه هواداران دو تیم محبوب سپاهان و ذوب آهن دعوت نمود جهت حمایت از تیم شهرمان ذوب آهن اصفهان در مقابل تیم داماش گیلان در روز جمعه ۱۱/۱۱/۹۱ ساعت ۱۶ در ورزشگاه حضور به هم رسانند.

این کانون در ادامه ورود این عزیزان را به ورزشگاه بزرگ ذوب آهن (فولادشهر) رایگان اعلام نمود و اشاره کرد که در هنگام ورود هواداران به ورزشگاه، تسهیلات ویژه ای جهت تماشای دیدار جام حذفی ذوب آهن – پرسپولیس برای این عزیزان درنظر گرفته شده است.

همچنین این کانون در این اطلاعیه از حضور پرشور و مثال زدنی هواداران باشگاه ذوب آهن و تشویق بی امان تیم فوتبال باشگاه در مسابقه با تیم فوتبال سایپا البرز کمال قدردانی را نمود.

گفتنی است، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان از ساعت ۱۶ روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شودy

کد مطلب 2006161

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