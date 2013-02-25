انگیزه بالای تراکتورسازی در بازی فردا مشکل ساز خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر ، لوئیس میلا ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم تراکتورسازی تبریز با الجزیره در جمع خبرنگاران افزود: بازی فردا برایمان خیلی مهم است چون تراکتورسازی از لحاظ تاکتیکی و بازیکنان توانمند و خوب است.

وی ادامه داد: ما هیچ بازیکن محروم یا مصدوم برای این بازی نداریم و با تمام توان آماده رویارویی با تراکتورسازی ایران هستیم.

سرمربی جدید اسپانیایی تیم فوتبال الجزیره افزود: با توجه به اینکه تازه به این تیم ملحق شده‌ام، فرصت کافی برای تغییرات نداشتم ولی یک سری تغییرات نیاز است تا الجزیره به جایگاه اصلی خود برسد.

وی ادامه داد: تجربه‌ای در لیگ باشگاه‌های امارات نداشتم ولی این تجربه را دارم که با تیم های ملی اسپانیا به مدت چهار سال کار کرده‌ام و با تمام توان و انگیزه، فردا هواداران بازی خوبی را از تیم الجزیره شاهد خواهند بود.