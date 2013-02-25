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۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

سرمربی تیم فوتبال الجزیره امارات:

انگیزه بالای تراکتورسازی در بازی فردا مشکل ساز خواهد بود

انگیزه بالای تراکتورسازی در بازی فردا مشکل ساز خواهد بود

تبریز- خبرگزاری مهر: لوئیس میلا گفت: انگیزه بالای تیم تراکتورسازی ایران برای اولین مصاف خود در اولین سال حضورش در لیگ آسیا ،کار را برای ما مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، لوئیس میلا ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از بازی تیم تراکتورسازی تبریز با الجزیره در جمع خبرنگاران افزود: بازی فردا برایمان خیلی مهم است چون تراکتورسازی از لحاظ تاکتیکی و بازیکنان توانمند و خوب است.

وی ادامه داد: ما هیچ بازیکن محروم یا مصدوم برای این بازی نداریم و با تمام توان آماده رویارویی با تراکتورسازی ایران هستیم.

سرمربی جدید اسپانیایی تیم فوتبال الجزیره افزود: با توجه به اینکه تازه به این تیم ملحق شده‌ام، فرصت کافی برای تغییرات نداشتم ولی یک سری تغییرات نیاز است تا الجزیره به جایگاه اصلی خود برسد.

وی ادامه داد: تجربه‌ای در لیگ باشگاه‌های امارات نداشتم ولی این تجربه را دارم که با تیم های ملی اسپانیا به مدت چهار سال کار کرده‌ام و با تمام توان و انگیزه، فردا هواداران بازی خوبی را از تیم الجزیره شاهد خواهند بود.

کد مطلب 2006196

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