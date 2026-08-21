به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که برای شرکت در سومین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، روز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این اجلاس با پاتریشیا دِ لیل، وزیر گردشگری آفریقای جنوبی دیدار و درباره راهکارهای تقویت مناسبات گردشگری و فعالسازی ظرفیتهای همکاری میان دو کشور گفتوگو کرد.
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به نگاه مثبت دولت و ملت ایران به آفریقای جنوبی و مردم این کشور، بر ضرورت عبور از سطح مناسبات سیاسی و حرکت به سمت همکاریهای عملیاتی و اقتصادی در حوزه گردشگری تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه ایران و آفریقای جنوبی از ظرفیتهای مکمل و گستردهای برای توسعه تعاملات گردشگری برخوردارند، اظهار کرد: ما معتقدیم دروازه ورود به آفریقا باید از آفریقای جنوبی باشد و میتوانیم روابط قویتری در حوزه گردشگری با یکدیگر داشته باشیم؛ ظرفیتهای این همکاری در هر دو کشور وجود دارد و اجرایی شدن آن به اراده و عزم دو طرف بستگی دارد.
او همچنین با اشاره به جایگاه نلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی، در افکار عمومی ایران گفت: ماندلا همانگونه که در جهان چهرهای محبوب و مورد احترام است، در ایران نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است و مردم ایران احترام عمیقی برای او قائلاند.
ایران یکی از متنوعترین مقاصد گردشگری جهان است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه این دیدار به معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران پرداخت و گفت: ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناختهشده، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۳۰ اثر ثبتجهانی است و ۲۷ اثر ناملموس کشور نیز در فهرست جهانی به ثبت رسیده است.
صالحیامیری با اشاره به گستردگی ظرفیتهای میراثی کشور افزود: به دلیل تنوع و کثرت آثار و ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، ۵۸ اثر ایران نیز در نوبت ثبت جهانی قرار دارند.
او همچنین با تشریح تنوع گونههای گردشگری در ایران، از وجود طیف گستردهای از ظرفیتها از جمله گردشگری تاریخی و فرهنگی، سلامت، طبیعتگردی، ماجراجویانه و دیگر گونههای تخصصی گردشگری در کشور سخن گفت و بر ضرورت معرفی هدفمند این ظرفیتها به بازارهای جدید تاکید کرد.
سه پیشنهاد برای توسعه گردشگری با آفریقایجنوبی
صالحیامیری در این دیدار سه محور عملیاتی را بهعنوان زمینههای اولویتدار همکاری میان دو کشور مطرح کرد و اتصال بخشخصوصی و زنجیره خدمات گردشگری ایران و آفریقای جنوبی را مهمترین گام در این مسیر دانست.
او گفت: آژانسهای گردشگری، شرکتهای هواپیمایی، هتلها و سایر فعالان زنجیره تأمین خدمات گردشگری در دو کشور باید به یکدیگر متصل شوند و دولتها نیز با ایجاد بسترهای لازم، زمینه تعامل مستقیم بخشخصوصی، شکلگیری همکاریهای B۲B و تعریف پروژههای مشترک را فراهم کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار گردشگری بدون حضور فعال بخشخصوصی امکانپذیر نیست، افزود: دولتها باید نقش تسهیلگر خود را ایفا کنند تا ظرفیتهای موجود در دو کشور به ارتباطات واقعی تجاری و گردشگری تبدیل شود.
وی دومین محور پیشنهادی ایران را تقویت شناخت متقابل و بازاریابی مشترک عنوان کرد و پیشنهاد داد تورهای آشناسازی برای خبرنگاران، اینفلوئنسرها، اصحاب رسانه و فعالان گردشگری آفریقای جنوبی برگزار شود تا آنان از نزدیک با ظرفیتهای گردشگری ایران آشنا شوند و تولید محتوای حرفهای برای معرفی ایران به جامعه مخاطبان آفریقایجنوبی انجام گیرد.
صالحیامیری همچنین بر استفاده گستردهتر از ظرفیت شبکههای اجتماعی در بازاریابی گردشگری تاکید کرد و گفت: ایران و آفریقای جنوبی میتوانند از ظرفیت رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی برای معرفی جاذبهها، سبک زندگی، فرهنگ و ظرفیتهای گردشگری یکدیگر بهره بیشتری ببرند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تدوین یک سند همکاری و چارچوب اجرایی مشخص را نیز از الزامات توسعه مناسبات گردشگری دو کشور دانست و بر ضرورت تبدیل تفاهمها به برنامههای عملیاتی و زمانبندیشده تاکید کرد.
پیشنهاد برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایران در آفریقایجنوبی
صالحیامیری در ادامه با اشاره به برگزاری رویداد سرمایهگذاری در آفریقای جنوبی، پیشنهاد کرد در صورت فراهم شدن فضای مناسب از سوی طرف آفریقای جنوبی، نمایشگاه صنایعدستی ایران همزمان با این رویداد برگزار شود.
او اظهار کرد: ایران میتواند در کنار رویداد سرمایهگذاری آفریقای جنوبی، ظرفیتهای صنایعدستی خود را به نمایش بگذارد و از این فرصت برای معرفی هنرمندان، تولیدات و توانمندیهای صادراتی صنایعدستی کشور و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و بخشخصوصی دو کشور استفاده کند.
در این دیدار همچنین مقرر شد ایران پیشنهادها و چارچوب همکاریهای گردشگری را تدوین و برای طرف آفریقای جنوبی ارسال کند تا پس از بررسی، زمینه ورود به مرحله اجرایی همکاریها فراهم شود.
باید از گفتوگو به اقدام عملی برسیم
پاتریشیا دِ لیل، وزیر گردشگری آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با قدردانی از گفتوگوهای انجامشده و تبریک پیوستن جمهوری اسلامی ایران به خانواده بریکس، بر ضرورت توسعه همکاریهای گردشگری میان دو کشور تاکید کرد.
وزیر گردشگری آفریقای جنوبی همچنین از سوی دولت این کشور، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهروندان ایران را تسلیت گفت و برای برقراری صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه ابراز امیدواری کرد.
دِ لیل با تاکید بر ضرورت تبدیل گفتوگوها به اقدامات ملموس اظهار کرد: من نیز مانند شما معتقدم که باید از گفتوگو عبور کنیم و به اقدامات عملیاتی برسیم.
او با اشاره به ضرورت افزایش شناخت متقابل میان دو کشور گفت: همانگونه که اشاره کردید، شناخت دو طرف از ظرفیتهای یکدیگر باید افزایش یابد و این شناخت میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای مؤثرتر در حوزه گردشگری باشد.
وزیر گردشگری آفریقای جنوبی همچنین درباره سیاستهای دولت این کشور برای قرار دادن گردشگری در کانون برنامههای توسعه اقتصادی گفت: گردشگری میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد.
دِ لیل با اشاره به ساختار جمعیتی آفریقای جنوبی عنوان کرد که حدود ۶۰ درصد جمعیت این کشور در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند و این جمعیت جوان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بازارهای گردشگری و جذب گردشگران به مقاصد جدید، از جمله ایران، محسوب میشود.
او همچنین با اشاره به برگزاری نشست سرمایهگذاری آفریقای جنوبی در ۳۰ سپتامبر، از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای حضور در این رویداد دعوت کرد.
وزیر گردشگری آفریقایجنوبی در ادامه بر ضرورت نزدیکتر شدن بخشهایخصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت: با نزدیک شدن فعالان بخشخصوصی، میتوان زمینه شکلگیری همکاریهای عملیاتی و ورود به مرحله اجرای برنامههای مشترک را فراهم کرد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین و تبادل چارچوب همکاریهای گردشگری، تقویت ارتباط میان بخشهای خصوصی، توسعه بازاریابی و تبلیغات مشترک، استفاده از ظرفیت رسانهها و شبکههای اجتماعی و تبدیل گفتوگوهای سیاسی و دیپلماتیک به پروژههای اجرایی گردشگری تاکید کردند.
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