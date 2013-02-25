اسرائیل به دنبال ایجاد خشونت در کرانه باختری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، ابومازن با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد خشونت در کرانه باختری است گفت: ما اجازه این کار را به اسرائیلی ها نخواهیم داد.

وی طی سخنانی که امروز در کرانه باختری ایراد کرد گفت فلسطینی ها خواستار آزادی اسرا و رها کردن آنان از وضعیت دشوار در زندان های اسرائیل هستند. ابومازن یادآور شد: ما عرفات جرادات را از دست دادیم، کسی که دستگیر شد و سر از تابوت در آورد، این حادثه به سادگی رخ نمی دهد.

روز گذشته دفتر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تشکیلات خودگردان خواست تمام تلاش خود را برای آرام کردن اعتراضات فلسطینی ها به کار گیرد.

شدت این اعتراضات که پس از شهادت جوان فلسطینی در زندان صهیونیستها به اوج خود رسیده، به حدی است که مقامات تل آویو را از آغاز انتفاضه ای دیگر در سرزمین های اشغالی نگران کرده است.