دین باوری ضعیف طلاق رادر خانواده ها تسریع می دهد/ ترویج سواد آموزی در بین زنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان کردستان اظهار داشت: خانواده نهاد پویا در جامعه است که تحکیم بنیاد آن جامعه را فعال و پویا می کند.

وی با بیان اینکه باورهای دینی و دین باوری قوی در خانواده ها به پویای و تحکیم هر چه بیشتر آن کمک می کند، بیان کرد: اجرای طرح مطلع مهر در استان کردستان در راستای ارائه آموزش های لازم در زمینه احکام، روانشناسی و پزشکی به زوجین شاغل در ادارات با فاصله ازدواج یک سال تا پنج سال از اهداف این طرح است.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان صرف هزینه برای تحکیم خانواده براساس باورهای دینی را سرمایه گذاری دانست و گفت: در هشت استان کشور طرح مطلع مهر پایلوت اجرا شد و با در نظر گرفتن سن ازدواج افراد و مشکلات اساسی آنها مورد بررسی قرار گرفته و طرح و برنامه های لازم به اجرا در آمده است.

نصرصادقی با بیان اینکه استان کردستان نیز در معرض خطر است، افزود: این طرح با هدف ارتقاء و بهبود کیفی رابطه عاطفی زوجین و ارائه راهکار مناسب برای پایدار کردن زندگی ها اجرای شده است.

وی با بیان اینکه نشاط بخشی در خانواده فرزندان و در نتیجه جامعه را متاثر قرار می دهد، گفت: طرح مطلع مهر فرهنگ سازی در راستای تعمیق باورها و آموزه های دینی بین جوانان، بهبود کیفیت رابطه زوجین از راه‌ های تقویت مهارت ‌های زندگی و پیشگیری از بروز طلاق عاطفی به عنوان یک معضل و بیماری در بین اعضای خانواده ‌را کاهش می دهد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان اعلام کرد: طرح ملی مطلع مهر کلاس‌ های آموزشی و دوره‌ های آموزشی در فاز اول برای کارمندان ادارات و در فاز دوم برای عموم زوجین در قالب 24 ساعت آموزش حضوری و ارائه 10 کتاب و سی دی آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.

نصرصادقی با اشاره به اینکه 54 مربی برای آموزش این دوره تعلیم دیدند، عنوان کرد: این دوره برای کارمندان تمامی ادارات که رنج ازدواج آنها بین یک سال تا پنج سال اول است اجباری است و توسط اداره آموزش و پژوهش در ادارات با حد نصاب 30 تا 50 نفر برگزار می شود.

وی در پایان یادآور شد: در مقابل مشکلات در هر جامعه نباید نسخه واحد پیچیده شود و باید براساس نیازها و مشکلات در هر جامعه ای طرح و برنامه ها برنامه ریزی شود.