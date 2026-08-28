عملیات اجرایی پروژه انتقال آب پایاب نهر دولنگان خوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عصر جمعه در این مراسم با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در پایداری اقتصاد ملی، اظهار کرد : وزارتخانه با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بحران‌های ناشی از تنش آبی، همواره در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور گام برمی‌دارد.

گوهر گانی ابراز امیدواری کرد،با تسریع در روند اجرایی، این پروژه ظرف کمتر از یک سال، تحولی در سطح تولید محصولات استراتژیک منطقه ایجاد کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی نیز از آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب با لوله در اراضی کشاورزی پایاب نهر «دولنگان» شهرستان خوی با پیش‌بینی اعتبار ۳۳۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان، در کمتر از یک سال به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدرضا اصغری افزود: تمام توان مجموعه جهاد کشاورزی و ظرفیت‌های استانی و ملی برای تأمین به‌موقع اعتبارات لازم به کار گرفته خواهد شد تا این طرح زیرساختی در کمتر از یک سال آینده تکمیل شده و در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: مطابق برآوردهای کارشناسی، اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل این پروژه ۳۳۲ میلیارد تومان است که با بهره‌برداری نهایی از آن، گام مهمی در بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، ارتقای بهره‌وری تولید و در نتیجه رونق اقتصادی و تحول در معیشت کشاورزان منطقه برداشته خواهد شد.

این پروژه که با هدف ارتقای بهره‌وری منابع آبی و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه طراحی شده است، آب مورد نیاز اراضی را از رودخانه قطور و از طریق بند انحرافی «بویلاپوش» با دبی ۸۸۰ لیتر در ثانیه تأمین خواهد کرد.

بر اساس مشخصات فنی این طرح، طول مسیر انتقال آب ۱۸ کیلومتر در نظر گرفته شده که به‌صورت ترکیبی از لوله و کانال بتنی اجرا خواهد شد. این زیرساخت آبیاری، ۵ روستای منطقه را تحت پوشش قرار داده و امکان آبیاری یک هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی را فراهم می‌آورد.

مطابق با مطالعات فنی و اجرایی صورت‌گرفته، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح کلان ۳۳۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری از آن، شاهد تحولی در وضعیت معیشتی کشاورزان و افزایش بهره‌وری تولید در این اراضی خواهیم بود.