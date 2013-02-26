شائبه تاثیر تیم مهرام در انتخاب کادر داوری بازی با ماهان/ داوران را چه کسی انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال درست چند روز مانده به آغاز رقابت های حساس مرحله دوم پلی آف لیگ برتر برای انتخاب داوران این بازی ها از تیم ها نظرخواهی کرد که طی آن باشگاهها بایستی کوبل داوری مورد نظر خود را به فدراسیون اعلام می کردند.

این که چقدر حرکت فدراسیون نشین ها نسبت به عملیاتی کردن این تصمیم حرفه ای بوده یا نه مورد بحث بوده اما برای پی بردن به درستی این دیدگاه کافی است تصور کنید که مثلا تیم پرسپولیس و یا استقلال در لیگ برتر فوتبال، خود داوران مورد نظر خود را به کمیته داوران فدراسیون معرفی کرده و در شرایطی که رضایت خاطر تیم ها در نظر گرفته شده اقدام به برگزاری دیدارها کنند که شاید سپ بلاتر با آن همه تجربه هیچ گاه چنین تدبیری به مخیله اش راه پیدا نکند.

رئیس کمیته داوران: در مورد انتخاب داوران دوستانه صحبت کردیم

حسن نوربخش رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال با تایید ضمنی اینکه برای انتخاب داوران دیدارهای پلی‌آف از باشگاه‌ها نظرخواهی شده بود، در این باره به خبرنگار مهر می گوید: ما با همه تیم ها و اعضایشان دوست های قدیمی هستیم. بعضی وقت ها با هم درد و دل می کنیم اما نمی دانم خبرگزاری ها چطور اینها را می فهمند و علم می کنند، من هیچ وقت هیچ کاری را تنها انجام نمی دهم و همیشه با رئیس فدراسیون و همکاران دیگر مشورت می کنم. صحبت هایی که درباره انتخاب داوران نیمه نهایی شده هم دوستانه بوده است.

به هر روی قضاوت در این باره هدف این نوشتار نیست اما نکته مهم سراسیمه عمل کردن مسئولان ایده پرداز این طرح در فدراسیون است به گونه ای که آنها بعد از اینکه طی نامه ای از مدیران باشگاههای مهرام، فولادماهان، پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان می خواهند که اسامی داوران پیشنهادی خود را به فدراسیون اعلام کنند تنها این طرح با استقبال و همراهی یکی دو باشگاه روبرو می‌شود که البته تا این جای کار مشکلی متوجه هیچ کس نیست اما زمانی این طرح، مسئله ساز شد که کوبل داوری پیشنهادی مهرام دیدار دو تیم فولادماهان و مهرام از سری مسابقات پنجگانه مرحله پلی آف را روز گذشته در تالار بسکتبال آزادی سوت زد!

حضور حسن نیکخواه، جعفر محمدپور و محمد شهمیرزادی به عنوان داوران این مسابقه به خودی خود هیچ مشکل و شائبه ای نه قبل و نه بعد از این بازی ایجاد نمی کند اما زمانیکه اسامی فوق با داوران پیشنهادی مهرام در نامه ارسالی به فدراسیون تطابق پیدا می کند ناخودآگاه ذهن هر شخص مثبت اندیش را نیز وادار به کنکاش و سوال از چرایی این انتخاب و چیدمان از سوی مسئولان و کمیته داوران فدراسیون می کند.

اختیار تام کمیته داوران در مورد انتخاب داوران

نوربخش رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال ادامه می‌دهد: ما در انتخاب داوران بازی ها اختیار تام داریم. هیچ قانونی وجود ندارد که ما از کسی بخواهیم به ما کمک کند. نیازی هم نداریم که کسی به ما کمک کند. ما فقط از معتمدین مان نظر می خواهیم تا کار بهتر را انجام بدهیم. واقعا نمی دانم چرا خبرگزاری ها می خواهند الم شنگه به پا کنند.

به هر حال اگرچه در حرفه‌ای بودن یا نبودن این حرکت بحث‌های زیادی مطرح شده اما این ایراد به فدراسیون نشین ها وارد است که با انجام چنین حرکاتی ناخودآگاه زمینه را برای ایجاد شائبه و جهت دار کردن داوری ها ولو سهوا فراهم می کند و از طرفی فضا برای اعتراض تیم ها ایجاد می شود تا بعد از باخت و یا هر مورد حاشیه ای دیگر مسائلی از این دست را مورد انتقاد خود قرار داده و فضای سالم جامعه بسکتبال را با خدشه هر چند مقطعی روبرو کند.