به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: فدراسیون بسکتبال رکن اصلی بسکتبال کشور به حساب می آید و از صلاحیت جامع برای همه امور به ویژه مسئله داوری دیدارها برخوردار است و هر گونه تصمیم گیری درخصوص چینش داوران مربوط به تصمیم فدارسیون است. باشگاه فولادماهان انتظار دارد داوران صادق،پاک و زحمتکش جامعه بسکتبال ایران در این دیدار نیز سالم، قاطعانه، دقیق،شجاع و بدون هر نوع ملاحظه کاری قضاوت کنند.

باشگاه فولادماهان همچنین خواستار استفاده از ناظران و نمایندگان قوی ،باتجربه و بدور از روحیه مصلحت اندیشی برای این دیدار از سوی فدراسیون شده است.

قضاوت داوران به دور از مصحلت اندیشی از دیگر مواردی است که بارها در این نامه به ان تاکید شده است:« باشگاه فولادماهان از داوران این دیدار حساس انتظار دارد به دوراز هر نوع ملاحظه کاری نسبت به حضور رئیس هیات در یک تیم و یا سرمربی تیم ملی در تیم دیگری و حضور پرشمار بازیکنان تیم ملی در هر یک از دو تیم به امر قضاوت بپردازد و بدون هیچ گونه ذهنیت مثبت و یا منفی نسبت به قدمت تیم ها به اجرای قانون در زمین پرداخته و مصلحت اندیشی را کنار زند.»

دیدار دو تیم بسکتبال فولادماهان و مهرام در چارچوب رقابت های مرحله دوم حذفی لیگ برتر بسکتبال فردا از ساعت 16 در تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود.