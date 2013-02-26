  1. فرهنگ و ادب
  2. کتابخانه
۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

جشنواره‌های فصلی باید به جشنواره سالیانه مطبوعات پیوند بخورند

جشنواره‌های فصلی باید به جشنواره سالیانه مطبوعات پیوند بخورند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بر ضرورت پیوند جشنواره‌های فصلی به جشنواره سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و تسری ظرفیت‌های این دو به یکدیگر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها که هم اکنون با حضور حسینی وزیر ارشاد و جمع زیادی از اهالی مطبوعات در تالار وحدت در حال برگزاری است، این رویداد را نوروز رسانه و جشن بالندگی قلم‌هایی دانست که با عبور از سطرهای شتابان خبر، عطر و امید و روشنی می‌پراکنند.

وی افزود: جشنواره مطبوعات فرصت مغتنمی است تا ضمن گردهمایی خانواده بزرگ اطلاع‌رسانی تصویر دسته جمعی و زیبایی از این خانواده در یک آینه حک شود. با امید به آینده‌ای که در آن رسانه به عنوان رکن وسیع دانایی و آگاهی به جایگاه سزاوار خود دست یابد.

محمدزاده اضافه کرد: این جشنواره همواره فرصتی است تا ما کارنامه یک سال تلاش رسانه‌ای خود و همکارانمان را مرور کنیم، در اوج قله‌های آن ببالیم و از کاستی‌ها و نارسایی‌ها، توشه تلاش و همت بیشتر برگیریم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، هدف از برگزاری جشنواره سالیانه مطبوعات و همچنین جشنواره‌های فصلی مطبوعات را توسعه کیفی رسانه‌ها و دستیابی به رسانه‌های متناسب با تجربه 150 ساله مطبوعات کشور خواند و گفت: آثار برتر این جشنواره، حاصل داوری روزنامه‌نگاران مجرب و استادان علوم ارتباطات است که بر پایه معیارهایی مشخص و در چارچوب یک دستگاه سنجشی منسجم به بررسی انتقادی این آثار و گزینش بهترین‌ها دست زده‌اند.

وی ادامه داد: در فرآیند این سنجش فرم و محتوا به یک میزان و به موازات یکدیگر مهم بوده و به انتخاب مضامین ارزشمند و مورد نیاز جامعه اهمیت داده شده است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: آگاهی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و قدردانی از اصحاب رسانه، حق گذاری از اندیشه‌ها و قلم‌هایی است که مولد این سرمایه عظیم و توامان، پاسدار و حامی آن بوده‌اند.

به گفته محمدزاده در نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها آثار در زمینه‌هایی مانند سرمقاله و یادداشت، مقاله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گزارش خبری و غیرخبری، عکس خبری و غیرخبری، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور، صفحه آرایی و مقالات تخصصی ارزیابی شده اند.

محمدزاده آثار بررسی شده در جشنوراه نوزدهم را مجموعا 14 هزار و 309 اثر عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند جشنواره‌های فصلی به جشنواره سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و تسری ظرفیت‌های این دو به یکدیگر تاکید کرد و با اشاره به اینکه در جشنواره فصلی برگزیدگان با سنجش همه آثار منتشر شده و فارغ از هرگونه فراخوان و ارسال آثار انتخاب می‌شوند، یادآور شد: مسلما این ارزیابی نتایجی سودمند در کیفی‌سازی فضای رسانه‌ای به دنبال خواهد داشت. از این رو از هر دو جشنواره سراسری مطبوعات و جشنواره فصلی مطبوعات انتظار می‌رود که در سال آینده با تعامل و هم افزایی، رقابت و سنجش یکدست را رقم بزنند و وسعت دید و داوری خود را به همه آثار مطبوعاتی در تمام گونه‌ها و قالب‌ها و در جای جای میهن اسلامی بگسترانند.

کد مطلب 2006665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها