به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها که هم اکنون با حضور حسینی وزیر ارشاد و جمع زیادی از اهالی مطبوعات در تالار وحدت در حال برگزاری است، این رویداد را نوروز رسانه و جشن بالندگی قلم‌هایی دانست که با عبور از سطرهای شتابان خبر، عطر و امید و روشنی می‌پراکنند.

وی افزود: جشنواره مطبوعات فرصت مغتنمی است تا ضمن گردهمایی خانواده بزرگ اطلاع‌رسانی تصویر دسته جمعی و زیبایی از این خانواده در یک آینه حک شود. با امید به آینده‌ای که در آن رسانه به عنوان رکن وسیع دانایی و آگاهی به جایگاه سزاوار خود دست یابد.

محمدزاده اضافه کرد: این جشنواره همواره فرصتی است تا ما کارنامه یک سال تلاش رسانه‌ای خود و همکارانمان را مرور کنیم، در اوج قله‌های آن ببالیم و از کاستی‌ها و نارسایی‌ها، توشه تلاش و همت بیشتر برگیریم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، هدف از برگزاری جشنواره سالیانه مطبوعات و همچنین جشنواره‌های فصلی مطبوعات را توسعه کیفی رسانه‌ها و دستیابی به رسانه‌های متناسب با تجربه 150 ساله مطبوعات کشور خواند و گفت: آثار برتر این جشنواره، حاصل داوری روزنامه‌نگاران مجرب و استادان علوم ارتباطات است که بر پایه معیارهایی مشخص و در چارچوب یک دستگاه سنجشی منسجم به بررسی انتقادی این آثار و گزینش بهترین‌ها دست زده‌اند.

وی ادامه داد: در فرآیند این سنجش فرم و محتوا به یک میزان و به موازات یکدیگر مهم بوده و به انتخاب مضامین ارزشمند و مورد نیاز جامعه اهمیت داده شده است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: آگاهی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی و قدردانی از اصحاب رسانه، حق گذاری از اندیشه‌ها و قلم‌هایی است که مولد این سرمایه عظیم و توامان، پاسدار و حامی آن بوده‌اند.

به گفته محمدزاده در نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها آثار در زمینه‌هایی مانند سرمقاله و یادداشت، مقاله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گزارش خبری و غیرخبری، عکس خبری و غیرخبری، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور، صفحه آرایی و مقالات تخصصی ارزیابی شده اند.

محمدزاده آثار بررسی شده در جشنوراه نوزدهم را مجموعا 14 هزار و 309 اثر عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت پیوند جشنواره‌های فصلی به جشنواره سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و تسری ظرفیت‌های این دو به یکدیگر تاکید کرد و با اشاره به اینکه در جشنواره فصلی برگزیدگان با سنجش همه آثار منتشر شده و فارغ از هرگونه فراخوان و ارسال آثار انتخاب می‌شوند، یادآور شد: مسلما این ارزیابی نتایجی سودمند در کیفی‌سازی فضای رسانه‌ای به دنبال خواهد داشت. از این رو از هر دو جشنواره سراسری مطبوعات و جشنواره فصلی مطبوعات انتظار می‌رود که در سال آینده با تعامل و هم افزایی، رقابت و سنجش یکدست را رقم بزنند و وسعت دید و داوری خود را به همه آثار مطبوعاتی در تمام گونه‌ها و قالب‌ها و در جای جای میهن اسلامی بگسترانند.