پوشش بیمه طلایی خانواده های بازنشستگان کشوری از سال آینده

ایراندخت عطاریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر یک میلیون و 150 هزار بازنشسته کشوری از خدمات بیمه طلایی بهره مند می شوند که البته این افراد و خانواده هایشان علاوه بر این تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 100 میلیارد تومان برای بیمه طلایی اختصاص یافت، گفت: چنانچه بخواهیم خانوده های بازنشستگان را نیز تحت پوشش بیمه طلایی قرار دهیم به اعتبار بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز دارم که امیدواریم با کمک و حمایت دولت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این امر محقق شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: تعداد بازنشستگان کشوری به همراه خانواده های آنان حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر می شوند که تمامی این افراد اکنون از خدمات بیمه تکمیلی استفاده می کنند.

به گفته عطاریان، خدمات بیمه طلایی بدون هیچ سقف و محدودیتی به بازنشستگان ارائه می شود و طی مدت اجرا تا کنون بازتابهای مثبتی به سازمان بازنشستگی در این خصوص ارائه شده است.

وی همچنین از احداث 28 خانه مهر در اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت خبر داد و افزود: در سال آینده قصد داریم تعداد خانه های مهر را برای استفاده بازنشستگان در استانهای مختلف افزایش دهیم.