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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۱

پوشش بیمه طلایی خانواده های بازنشستگان کشوری از سال آینده

پوشش بیمه طلایی خانواده های بازنشستگان کشوری از سال آینده

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از تحت پوشش قرار دادن خانواده های بازنشستگان این صندوق برای استفاده از بیمه طلایی در سال آینده خبر داد و گفت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم این برنامه عملی می شود.

ایراندخت عطاریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر یک میلیون و 150 هزار بازنشسته کشوری از خدمات بیمه طلایی بهره مند می شوند که البته این افراد و خانواده هایشان علاوه بر این تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 100 میلیارد تومان برای بیمه طلایی اختصاص یافت، گفت: چنانچه بخواهیم خانوده های بازنشستگان را نیز تحت پوشش بیمه طلایی قرار دهیم به اعتبار بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز دارم که امیدواریم با کمک و حمایت دولت و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این امر محقق شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: تعداد بازنشستگان کشوری به همراه خانواده های آنان حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر می شوند که تمامی این افراد اکنون از خدمات بیمه تکمیلی استفاده می کنند.

به گفته عطاریان، خدمات بیمه طلایی بدون هیچ سقف و محدودیتی به بازنشستگان ارائه می شود و طی مدت اجرا تا کنون بازتابهای مثبتی به سازمان بازنشستگی در این خصوص ارائه شده است.

وی همچنین از احداث 28 خانه مهر در اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت خبر داد و افزود: در سال آینده قصد داریم تعداد خانه های مهر را برای استفاده بازنشستگان در استانهای مختلف افزایش دهیم.

کد مطلب 2006786

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